(TBTCO) - 8 tháng năm 2025, Quảng Ninh ghi dấu ấn khi tổng thu ngân sách nhà nước đạt 47.093 tỷ đồng, vượt kịch bản 9 tháng. Kinh tế địa phương tăng trưởng mạnh ở cả công nghiệp, xuất khẩu, dịch vụ - du lịch, trong khi mô hình chính quyền 2 cấp được triển khai đồng bộ, cải cách hành chính tạo thuận lợi rõ rệt cho người dân và doanh nghiệp.

Sau 8 tháng năm 2025, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương tăng trưởng năng động của cả nước. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 47.093 tỷ đồng, bằng 111% kịch bản 9 tháng; trong đó thu nội địa đạt 35.476 tỷ đồng, tương đương 121% kế hoạch. Đây là kết quả quan trọng, tạo nguồn lực bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh trên địa bàn.

Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Quảng Ninh đạt 2,642 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024. Lĩnh vực dịch vụ - du lịch tiếp tục là điểm sáng: 8 tháng, Quảng Ninh đón 16,2 triệu lượt khách, tăng 10%; trong đó khách quốc tế đạt 2,94 triệu lượt, tăng 23%. Doanh thu du lịch đạt 41.380 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Ngành công nghiệp cũng ghi nhận kết quả ấn tượng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 20,47% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng tăng 15,6%. Riêng ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò đầu tàu với mức tăng 33,9% trong tháng và 32,09% trong 5 tháng gần đây. Có 10/14 sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt và vượt tiến độ kế hoạch 9 tháng.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh T.D

Tháng 8/2025, Quảng Ninh chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các địa phương đã khẩn trương sắp xếp, kiện toàn bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt. Tỉnh đã hoàn thành ban hành đề án, quyết định về tổ chức, biên chế; thành lập mới 164 phòng chuyên môn tại 54 xã, phường, đặc khu và bố trí khoảng 21.000 cán bộ, công chức, viên chức vào vị trí công tác.

Cùng với đó, 1.732 trụ sở cơ quan được rà soát, sắp xếp lại; trong đó giữ lại 1.412 cơ sở, sắp xếp 320 cơ sở dôi dư. Công tác phân bổ dự toán ngân sách cho các xã, phường, đặc khu cũng hoàn tất, bảo đảm đầy đủ lương, phụ cấp và các chế độ chính sách.

Trong 2 tháng triển khai mô hình mới, hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công từ tỉnh đến cơ sở đã tiếp nhận 83.767 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt cao; trên 75% hồ sơ được nộp trực tuyến và gần như toàn bộ đã được số hóa. Toàn bộ phí, lệ phí được thu qua phương thức không dùng tiền mặt, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Song song với phát triển kinh tế, Quảng Ninh chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh, công bằng và tiến bộ. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và chuyển đổi số toàn diện được đẩy mạnh. Các dự án trọng điểm, động lực tiếp tục được tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ.

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 để đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Đức Ấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành trong việc đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Trước bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Trung ương, đề cao trách nhiệm, điều hành quyết liệt, kịp thời, nhạy bén hơn nữa. Đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất.

Trong thời gian tới, Quảng Ninh đặt mục tiêu bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, triển khai hiệu quả chủ đề năm 2025 “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới”. Tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, chuẩn bị tốt cho các dự án trọng điểm; đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển.

Với kết quả nổi bật về thu ngân sách, công nghiệp, xuất khẩu và du lịch, Quảng Ninh đang tạo tiền đề quan trọng để bứt phá trong những tháng cuối năm, hướng tới hoàn thành và vượt mức các mục tiêu đã đề ra cho năm 2025.