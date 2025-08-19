Quảng Ninh khởi công dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng

(TBTCO) - Ngày 19/8, tại phường Cao Xanh và Quang Hanh, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty Than Hòn Gai - TKV long trọng tổ chức Lễ khởi công dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng, đồng thời trao quyết định đầu tư hàng loạt dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cùng hàng trăm cán bộ, công nhân ngành Than.

Hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, Quảng Ninh đã tổng hợp và lựa chọn 50 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công, khánh thành hoặc đưa vào vận hành nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh. Tổng vốn đầu tư ước tính trên 135.000 tỷ đồng.

Các dự án trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến hạ tầng xã hội, được kỳ vọng tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đặc biệt, tại buổi lễ, tỉnh đã trao quyết định đầu tư cho 22 dự án trọng điểm, trong đó có 5 dự án thuộc ngành Than với tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng, 8 dự án thương mại, dịch vụ, thể thao với tổng vốn trên 83.000 tỷ đồng và 9 dự án đô thị, nhà ở xã hội cùng các dự án khác với tổng vốn đầu tư khoảng 21.400 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư dự án công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh. Ảnh T.D

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá các công trình khánh thành, khởi công và trao quyết định ngày hôm nay trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều là những dự án quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, tạo sức la toả mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần khẳng định vị thế một địa phương năng động, sáng tạo, hội nhập sâu rộng.

“Những dự án này không chỉ là những công trình kiến trúc hiện đại mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, cùng chung sức, đồng lòng dựng xây Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh”- ông Diện khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tham dự buổi lễ. Ảnh T.D

Trong phần lễ khởi công, ông Lê Trung Toán, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Hòn Gai đã báo cáo chi tiết quá trình chuẩn bị triển khai dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng. Dự án có công suất thiết kế 900.000 tấn than/năm, được đầu tư nhằm khai thác hiệu quả trữ lượng dưới mức -100 và mở rộng khu vực khai thác mỏ Hà Ráng. Đây là một trong 5 dự án lớn của ngành Than khởi công dịp này, cùng với mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai, mỏ Đông Tràng Bạch, Nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu và khu tập thể công nhân Than Núi Béo. Tổng vốn cho 5 dự án trên vượt 6.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, các dự án này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, mà còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho hàng vạn công nhân ngành Than.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng. Ảnh T.D

Cùng thời điểm, trên cả nước có 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng đồng loạt được khởi công, khánh thành. Trong số đó, 80 dự án được truyền hình trực tiếp lên điểm cầu trung tâm tại Hà Nội. Buổi lễ khởi công tại Hà Ráng cũng là một trong 34 điểm cầu trực tiếp của cả nước.

Theo Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, việc mở rộng khai thác mỏ Hà Ráng là cần thiết để duy trì sản lượng và phát triển sản xuất.

Dự án không chỉ khai thác hiệu quả tài nguyên đã thăm dò mà còn đảm bảo cung cấp nguồn than ổn định cho nền kinh tế quốc dân, phù hợp với kế hoạch của TKV và chiến lược năng lượng quốc gia.

Đại diện TKV khẳng định quyết tâm, tập thể cán bộ, công nhân lao động sẽ nỗ lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn và của tỉnh Quảng Ninh.

Mặt bằng mỏ than Hà Ráng, Công ty Than Hòn Gai. Ảnh CTV

Buổi lễ khởi công dự án hầm lò Hà Ráng và trao quyết định đầu tư các công trình lớn đã trở thành sự kiện chính trị - kinh tế có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định vai trò tiên phong của Quảng Ninh trong chặng đường phát triển mới, đồng thời mở ra kỳ vọng về một giai đoạn bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng và công nghiệp trọng điểm của cả nước.