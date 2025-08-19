Khởi công Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành

(TBTCO) - Sáng 19/8/2025, tại Trung tâm Bảo dưỡng kỹ thuật Tam An, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức Lễ khởi công Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành. Đây là một trong 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực lớn, quyết tâm và hành động quyết liệt của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động VEC chỉ chưa đầy 4 tháng đã gấp rút, khẩn trương chuẩn bị và kịp khởi công dự án đúng sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công Dự án.

Việc dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp với một số cơ chế đặc thù có ý nghĩa rất quan trọng, giúp chủ đầu tư được chủ động triển khai, thực hiện đồng thời nhiều khâu trong dự án nhằm đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng yêu cầu, để đáp ứng tiến độ hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, VEC cần xây dựng đường găng tiến độ cụ thể đối với từng hạng mục của dự án, đồng thời có kế hoạch kiểm soát rất chặt chẽ.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành là một trong 250 công trình, dự án khởi công, khánh thành đồng loạt tại 80 điểm cầu của 34 tỉnh, thành trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

“Tôi yêu cầu VEC và các nhà thầu nêu cao tinh thần trách nhiệm nhất, nỗ lực nhất, quyết tâm cao nhất, thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo đưa dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026, kịp thời kết nối đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo.

Theo ông Trương Việt Đông, Chủ tịch HĐTV VEC, chủ đầu tư và các nhà thầu dự án nhận thức rất rõ những khó khăn, thách thức nên sẽ bắt tay triển khai thi công “3 ca, 4 kíp” ngay sau lễ khởi công để cơ bản hoàn thành công trình vào tháng 12/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là cơ quan chủ quản, triển khai đầu tư theo hình thức đầu tư công với nguồn vốn đầu tư hỗn hợp từ vốn ngân sách trung ương và vốn VEC huy động.

Với tính cấp bách và đặc biệt quan trọng của dự án, để hoàn thành đồng bộ với Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ Tài chính đã chỉ đạo VEC báo cáo và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép dự án được đầu tư theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp tại văn bản số 6166/VPCP-CN ngày 3/7/2025. Theo đó, dự án được áp dụng một số cơ chế đặc thù như: thực hiện song song các thủ tục: khảo sát, lập dự án; lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; lựa chọn nhà thầu; thi công xây dựng; được phép áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn để lựa chọn nhà thầu, giúp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện dự án.

Đây là công trình giao thông đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược, mở rộng không gian phát triển không chỉ cho riêng TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai mà cả khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đồng thời là dự án đầu tiên được thực hiện theo hình thức đầu tư công giao cho doanh nghiệp nhà nước làm cơ quan chủ quản theo quy định của Luật Đầu tư công.