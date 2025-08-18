Quảng Ninh khởi công và khánh thành hàng loạt dự án lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh

(TBTCO) - Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025), tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công và khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm 2021 - 2025, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Trước bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, UBND tỉnh Quảng Ninh đã xác định chủ đề công tác năm là “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới”. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 14%, tỉnh tập trung mạnh mẽ vào thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy các dự án động lực nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững.

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã phê duyệt 244 dự án với tổng vốn đăng ký và điều chỉnh lên đến gần 192 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 133 dự án ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế có tổng vốn khoảng 96,7 nghìn tỷ đồng; 111 dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn hơn 95,1 nghìn tỷ đồng. Đây được coi là nền tảng quan trọng tạo cú hích cho kinh tế địa phương.

Mặt bằng sản xuất khu vực Hà Ráng, Công ty Than Hòn Gai. Ảnh CTV

Đáng chú ý, hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, Quảng Ninh đã lựa chọn 51 dự án tiêu biểu chào mừng 80 năm Quốc khánh với tổng vốn đầu tư hơn 135,8 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, 11 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, gồm 5 dự án vốn ngân sách và 6 dự án ngoài ngân sách, với tổng vốn hơn 11,5 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, 40 dự án đã và sẽ được khởi công trong dịp này, có tổng vốn hơn 124 nghìn tỷ đồng. Đáng kể nhất là các dự án công nghiệp của ngành than, các khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp mới, cùng loạt công trình dân dụng, nhà ở và thương mại – dịch vụ.

Song song với hoạt động khởi công và khánh thành, tỉnh còn tổ chức trao quyết định đầu tư cho 21 dự án mới với tổng vốn hơn 110,2 nghìn tỷ đồng. Nổi bật trong số này là 5 dự án ngành than, 8 dự án dịch vụ thương mại – thể thao và 8 dự án đô thị, nhà ở xã hội. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc đồng loạt triển khai, khánh thành và trao quyết định đầu tư các dự án trên đã giúp Quảng Ninh ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2025 đạt 11,03%, cao nhất kể từ năm 2020, đứng thứ 3 cả nước. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 14%, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế năng động, hiện đại của miền Bắc.