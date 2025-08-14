(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương và hệ thống tín dụng trên địa bàn triển khai thường xuyên, liên tục các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý “tín dụng đen”.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Quảng Ninh đã khởi tố 11 vụ án với 15 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Số tiền thu lợi bất chính bị thu giữ ước khoảng 2,5 tỷ đồng; lãi suất tại nhiều đường dây dao động từ 54%/năm đến mức 566%/năm.

Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện như lợi dụng tài khoản iCloud để khống chế điện thoại của người vay: các đối tượng buộc nạn nhân đăng xuất iCloud cá nhân, đăng nhập tài khoản do chúng cung cấp, rồi dùng dữ liệu và thiết bị để đe dọa, ép buộc trả nợ. Đáng chú ý, đã ghi nhận trường hợp nhân viên ngân hàng tham gia cho vay nặng lãi với lãi suất trên 100%/năm, thu lợi hàng trăm triệu đồng và đã bị khởi tố, cho thấy tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này.

Quảng Ninh đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vay vốn ưu đãi theo quy định. Ảnh Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Quảng Ninh

Trước diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Công an tỉnh chủ trì tấn công, trấn áp các băng nhóm núp bóng doanh nghiệp, sử dụng công nghệ cao; đồng thời, lập tổ công tác kiểm tra các công ty tài chính, cơ sở cầm đồ, dịch vụ tư vấn tài chính để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Cơ quan quản lý viễn thông, công nghệ thông tin được yêu cầu tăng cường xác thực “chính chủ” thuê bao di động, ngăn chặn phát tán tin nhắn rác và điều hướng cuộc gọi trái phép, rà soát các kênh quảng cáo liên quan “tín dụng đen” trên nền tảng số. Ngành giáo dục đẩy mạnh truyền thông trong trường học về rủi ro và hậu quả pháp lý, xã hội của vay nặng lãi, nhất là nhóm học sinh, sinh viên dễ tổn thương.

Về phía hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 6 được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng đa dạng hóa sản phẩm cho vay, mở rộng kênh trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục để người dân dễ tiếp cận nguồn vốn hợp pháp; siết chặt kiểm soát nội bộ, thanh tra – giám sát, phối hợp xác thực tài khoản và xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng “tài khoản ảo”.

Ngoài ra, chính quyền cấp xã, phường chủ động thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, tham gia hòa giải mâu thuẫn phát sinh từ vay – đòi nợ, vận động cán bộ, người dân tham gia nhóm liên lạc phòng, chống tội phạm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được huy động bóc gỡ tờ rơi, quảng cáo trái phép, nắm tình hình tại doanh nghiệp, khu công nghiệp để hỗ trợ người lao động tiếp cận vốn an toàn.

Bên cạnh biện pháp pháp lý, tỉnh nhấn mạnh vai trò của an sinh xã hội làm như “lá chắn mềm” giúp người dân không rơi vào bẫy lãi nặng: thúc đẩy gói tín dụng ưu đãi, nhất là tín chấp dưới 100 triệu đồng phục vụ đời sống; ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi bao che, tiếp tay. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương triển khai và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường tín dụng lành mạnh, minh bạch và an toàn cho người dân, doanh nghiệp./.