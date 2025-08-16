(TBTCO) - Trong 7 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 25.598 tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán pháp lệnh và tăng 14% so với cùng kỳ. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh ngành Thuế tỉnh đang quyết liệt triển khai đồng bộ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách.

Để đạt mục tiêu tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 trên 243.800 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành hàng loạt chính sách và giải pháp điều hành ngân sách chặt chẽ. Cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia giữa các cấp chính quyền được quy định cụ thể; định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2022 - 2025 bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh. Tỷ lệ điều tiết từ cấp dưới về cấp trên cũng được điều chỉnh để tăng cường hiệu quả quản lý.

Song song với đó, tỉnh đẩy mạnh cơ cấu lại nguồn thu, ưu tiên tăng tỷ lệ thu nội địa, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách. Đây là nền tảng quan trọng giúp Quảng Ninh giảm phụ thuộc vào các khoản thu từ đất và thuế nhập khẩu, hướng tới sự phát triển bền vững.

Ngành Thuế Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương tiên phong trong cả nước triển khai hóa đơn điện tử. Từ năm 2022, thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế đã hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và ứng dụng eTax Mobile. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt bình quân 98,5%, 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng thời gian, góp phần minh bạch hóa hoạt động quản lý.

Hướng dẫn người nộp thuế cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Thuế Quảng Ninh

Đặc biệt, từ ngày 1/6/2025, theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Ngành Thuế tỉnh đã phân giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ sở, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ như Viettel, Misa, Sapo… để hỗ trợ triển khai. Tính đến nay, 100% đối tượng thuộc diện áp dụng đã đăng ký, trong đó tỷ lệ hộ kinh doanh thực tế sử dụng đạt 81%.

Nhờ quyết tâm trong quản lý và đổi mới, tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2024 của ngành Thuế tỉnh đạt gần 192 nghìn tỷ đồng, bằng 139% so với nhiệm kỳ trước. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 274.000 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, thu nội địa chiếm khoảng 71%, phản ánh xu hướng phát triển ổn định, không phụ thuộc nhiều vào nguồn thu biến động.

Đặc biệt, tỷ lệ đóng góp các khoản thu (không bao gồm tiền sử dụng đất) vào tăng trưởng GRDP bình quân đạt 13%, cho thấy vai trò then chốt của công tác thuế trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc áp dụng đồng bộ hóa đơn điện tử không chỉ giúp rút ngắn quy trình kê khai, nộp thuế, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, mà còn tăng khả năng giám sát, phân tích dữ liệu, phát hiện kịp thời hành vi gian lận. Ngành Thuế Quảng Ninh cũng tích cực phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ mới, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Có thể thấy, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã trở thành giải pháp quan trọng để Quảng Ninh bứt phá trong quản lý thu ngân sách, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường tiếp theo./.