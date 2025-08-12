Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh: Kiến tạo chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

(TBTCO) - Doanh nghiệp tư nhân đang dần trở thành trụ cột tăng trưởng của Quảng Ninh, đóng góp hơn một nửa trong tăng trưởng GRDP và tạo việc làm cho đa số lao động, góp phần đưa tỉnh vươn lên thành trung tâm kinh tế năng động hàng đầu cả nước.

Bứt phá từ chiến lược “vốn mồi”

Nhắc đến Quảng Ninh hôm nay, nhiều người nghĩ ngay đến những tuyến cao tốc hiện đại, sân bay quốc tế, cảng biển quy mô, hay những khu du lịch – nghỉ dưỡng đẳng cấp. Ít ai biết rằng, đằng sau sự thay đổi ngoạn mục ấy là chiến lược huy động sức mạnh khu vực tư nhân, được lãnh đạo tỉnh kiên trì thực hiện.

Với vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Bắc, Quảng Ninh sớm xác định phương châm “đầu tư công dẫn dắt, vốn mồi kích hoạt xã hội hóa”, biến ngân sách nhà nước thành đòn bẩy để thu hút nguồn vốn khổng lồ từ doanh nghiệp. Năm 2013 đánh dấu bước ngoặt khi tỉnh mạnh dạn thí điểm mô hình hợp tác công – tư (PPP), mở đường cho các hình thức “đầu tư tư – sử dụng công” hay “đầu tư công – quản lý tư” ở nhiều lĩnh vực.

Du khách vào Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh T.D

Kết quả của chủ trương này là hàng loạt công trình biểu tượng mang dấu ấn tư nhân ra đời: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – sân bay đầu tiên tại Việt Nam hoàn toàn bằng vốn doanh nghiệp; tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái dài hơn 170km; Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long; quần thể Sun World Hạ Long Complex; khu nghỉ dưỡng khoáng nóng chuẩn Nhật Bản Yoko Onsen Quang Hanh…

Những công trình này không chỉ là điểm nhấn kiến trúc hay hạ tầng, mà còn là đòn bẩy cho du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động và góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đến giữa năm 2025, Quảng Ninh có hơn 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khu vực tư nhân chiếm gần 98% và đóng góp trên 57% GRDP của tỉnh. Các tập đoàn lớn như Thành Công, Sun Group, BIM Group, CEO Group, F-One Global Foods, Việt Úc – Quảng Ninh… không chỉ tập trung vào du lịch và bất động sản mà còn đầu tư mạnh vào công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và năng lượng tái tạo.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2025, dù bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Quảng Ninh vẫn đạt mức tăng trưởng 11,03%, thu hút hơn 61.800 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó gần 300 triệu USD là vốn FDI. Tỉnh cũng ghi nhận 1.150 doanh nghiệp thành lập mới đã minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh, nhận định: “Kinh tế tư nhân không chỉ là đòn bẩy tăng trưởng, mà còn là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, hình thành các cực tăng trưởng mới. Đây là lực lượng tiên phong trong đổi mới công nghệ, sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững”.

Từ những công trình tầm vóc đến các mô hình sản xuất, kinh doanh sáng tạo, khu vực kinh tế tư nhân đang góp phần định hình Quảng Ninh như một trung tâm phát triển năng động, kết nối hiệu quả giữa Việt Nam với thị trường quốc tế.

Cải cách thể chế là “chìa khóa” mở cánh cửa phát triển

Không chỉ dựa vào lợi thế địa lý và nguồn lực xã hội hóa, thành công của Quảng Ninh còn đến từ sự kiên định cải cách thể chế, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nổi bật là tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Chính quyền các cấp chủ động rà soát, bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết; rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục; giảm chi phí hành chính cho doanh nghiệp. Các hội nghị đối thoại được tổ chức thường xuyên, từ cấp tỉnh đến sở, ngành, hải quan, công an…, tạo kênh trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo và doanh nghiệp, giúp tháo gỡ kịp thời vướng mắc về thuế, đất đai, thủ tục xuất nhập khẩu, giao thông vận tải.

Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung thu hút doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cao.

Việc triển khai mạnh mẽ chính quyền điện tử và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đã giúp quy trình minh bạch, thông suốt, giảm đáng kể thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Đặc biệt, việc công khai quy hoạch, chính sách trên các nền tảng số giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin, chủ động trong quyết định kinh doanh.

Bà Lê Thị Thêm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh cho biết: Kinh tế tư nhân không chỉ là động lực để Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, mà còn góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đang thổi luồng sinh khí mới, khơi gợi nhiều khát vọng vươn lên, thúc đẩy sự tự tin đổi mới để kiến tạo xây dựng quê hương, đất nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung vào các hướng đi chiến lược: phát triển doanh nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; hình thành các tập đoàn tư nhân quy mô quốc gia; xây dựng chuỗi liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối hài hòa giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và FDI; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo điều kiện tiếp cận đất đai, vốn và công nghệ hiện đại.

Ông Phạm Hồng Biên nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tự lực, tự cường; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, ưu tiên hình thành các tập đoàn tư nhân quy mô quốc gia, tạo chuỗi liên kết ngành, chuỗi giá trị, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp hiện đại, bền vững”.

Quảng Ninh đang là minh chứng cho cách một địa phương có thể biến khu vực tư nhân thành trụ cột phát triển bền vững. Từ hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch, dịch vụ đến nông nghiệp công nghệ cao, dấu ấn doanh nghiệp tư nhân hiện diện khắp nơi. Sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược, cải cách thể chế và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang tạo nên sức bật mạnh mẽ, đưa Quảng Ninh tiến nhanh trên con đường hội nhập và trở thành hình mẫu phát triển kinh tế tư nhân.