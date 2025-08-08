Chủ động, sáng tạo tham mưu chính sách đột phá phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể:

(TBTCO) - Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, giúp việc cho Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Ngay từ khi được giao nhiệm vụ, Cục Doanh nghiệp tư nhân đã chủ động bắt tay ngay vào triển khai công việc để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp. Chỉ trong 2 tháng nghiên cứu, Đề án phát triển kinh tế tư nhân đã trình Bộ Chính trị và ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Trong bối cảnh quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn như hiện nay, sự ra đời của Nghị quyết số 68/NQ-TW được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao, là bước ngoặt định hướng cho kinh tế tư nhân phát triển trong 20 năm tới.

Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân nước ta đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng hơn 940 nghìn doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động. Mặc dù có nhiều đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng, nội lực, chưa đóng góp xứng đáng cho kinh tế quốc gia.

Ảnh minh họa

Nghị quyết số 68/NQ-TW ra đời thể hiện sự thay đổi trong quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân, từ chỗ không được thừa nhận sang được thừa nhận (năm 1986); rồi được coi là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế nhiều thành phần (năm 1999); sau đó được khẳng định là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (năm 2017) và đến Nghị quyết số 68/NQ-TW năm 2025, đã khẳng định kinh tế thị trường là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Nghị quyết cũng đặt mục tiêu cụ thể, có tính tham vọng cao như nâng số lượng doanh nghiệp lên 2 triệu vào năm 2030, cao gấp đôi so với hiện nay; có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; đóng góp khoảng 58% GDP, 40% thu ngân sách, tạo việc làm cho 85% lực lượng lao động. Xác định thể chế vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, Nghị quyết yêu cầu đổi mới tư duy trong xây dựng và thực thi pháp luật, xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm".

Nghị quyết đề ra giải pháp mạnh về quản lý điều kiện kinh doanh, chuyển toàn bộ từ cấp phép sang thực hiện công bố điều kiện kinh doanh và hậu kiểm, trừ một số ít lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế. Nghị quyết cũng đưa ra giải pháp mạnh mẽ để xử lý dứt điểm tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp, một trong những vấn đề doanh nghiệp phản ánh rất nhiều thời gian qua.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính, cùng sự phối hợp hiệu quả của các bộ ngành, địa phương, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể tin tưởng rằng, các nhiệm vụ và mục tiêu hỗ trợ kinh tế tư nhân sẽ đạt được những kết quả đáng tự hào, khích lệ tinh thần doanh nhân, doanh nghiệp trên cả nước và đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc trong kỷ nguyên mới./.