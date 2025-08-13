GRDP tăng trưởng ấn tượng, khẳng định sức bật của kinh tế Quảng Ninh

Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh: Kiến tạo chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

(TBTCO) - GRDP nửa đầu năm 2025 của Quảng Ninh tăng ở mức hai chữ số đã tạo nền tảng tin cậy để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 14% cả năm. Tháng 7 ghi thêm nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường dịch vụ và du lịch, trong khi các dự án hạ tầng, công nghiệp và đô thị đồng loạt tăng tốc, mở rộng dư địa cho tăng trưởng những tháng còn lại.

Mục tiêu năm 2025 là tăng trưởng GRDP trên 14%

6 tháng đầu năm 2025, Quảng Ninh tăng trường GRDP đạt 11,03%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò đầu kéo khi tăng 23,81%, chiếm 12,83% GRDP và đóng góp 3,19 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Ngay từ quý I, chỉ số sản xuất của nhóm chế biến, chế tạo đã tăng 34,59% so với cùng kỳ, phản ánh năng lực sản xuất mới được kích hoạt sớm. Bước sang quý II, dù môi trường thương mại quốc tế có biến động và chính sách thuế ở một số thị trường thay đổi, các doanh nghiệp vẫn duy trì nhịp sản xuất nhờ mở rộng đơn hàng và thị trường đầu ra.

Khu vực dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh. Mục tiêu cả năm của tỉnh Quảng Ninh là đón 20 triệu lượt khách được duy trì, với khoảng 170 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra xuyên suốt nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Sự cộng hưởng giữa du lịch, thương mại và các dịch vụ bổ trợ giúp tỷ trọng dịch vụ trong GRDP tăng theo hướng bền vững hơn.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm 2025. Ảnh: T.D

Tỉnh vẫn giữ vững kỷ luật ngân sách, đồng thời đẩy nhanh giải ngân để vốn đầu tư công kịp thời đi vào hạ tầng thiết yếu. Các sở, ngành và địa phương được giao chỉ tiêu giải ngân theo tháng, quý; tiến độ từng dự án được cập nhật, rà soát liên tục để tháo gỡ vướng mắc ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư. Cách làm “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn” đang giúp rút ngắn thời gian đưa dự án vào thi công, giảm chi phí và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh bình quân ước 10,4%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020; GRDP bình quân đầu người vượt 11.000 USD; năng suất lao động ước 580 triệu đồng/người; thu ngân sách ước 288.315 tỷ đồng, tăng bình quân 7,7%/năm. Dòng vốn FDI 5 năm ước 9,77 tỷ USD, với xu hướng dịch chuyển vào các ngành chế biến, chế tạo, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Trên cơ sở đó, mục tiêu năm 2025 là tăng trưởng GRDP trên 14%. Tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm gồm bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, tăng tốc giải ngân đầu tư công, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục; đồng hành doanh nghiệp trong mở rộng sản xuất, thị trường.

Về thể chế, tỉnh đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm 30% thời gian giải quyết và 30% chi phí thủ tục hành chính, qua đó giảm ma sát cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Các chương trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh theo hướng thực chất, ưu tiên giải pháp có thể nhân rộng ngay trong năm.

Đột phá hạ tầng, công nghiệp, du lịch củng cố sức bật GRDP

Hạ tầng là “đòn bẩy ” của tăng trưởng, nhiều công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh đang dần về đích. Tuyến đường ven sông nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với Đông Triều đã hoàn thành kết cấu chính 12/13 cầu; các gói thầu xử lý nền đất yếu, gia tải, cắm bấc thấm được triển khai dồn lực. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279 được tăng tốc sau khi gỡ vướng mặt bằng; các tuyến kết nối tới Cảng Vạn Ninh, Vân Đồn, Móng Cái đồng bộ từng bước. Những kết nối này mở trục hành lang kinh tế phía tây, tăng liên thông với Đồng bằng sông Hồng và Hà Nội, đồng thời tạo quỹ đất đô thị, công nghiệp cho giai đoạn tăng trưởng mới. Trên hiện trường, yêu cầu xuyên suốt là tiến độ đi cùng chất lượng, giải ngân gắn với khối lượng thực hiện, không chạy theo hình thức.

Khối tư nhân tiếp tục thể hiện vai trò động lực. Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1, Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, Khu đô thị Hạ Long Xanh, sân golf Quang Hanh cùng các tổ hợp thương mại, dịch vụ của những nhà đầu tư lớn đang được thúc đẩy với mô hình xúc tiến đầu tư “chu trình khép kín”, từ hỗ trợ thủ tục đến hỗ trợ sau đầu tư.

Công nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là "đầu kéo" tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Lê Tân

Tỉnh làm việc trực tiếp với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, phân bổ chỉ tiêu thu hút theo tháng, quý, đồng thời chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng điện, nước, viễn thông, xử lý nước thải, rác thải để đón dự án mới. Với doanh nghiệp đang hoạt động, trọng tâm là hỗ trợ mở rộng công suất, đa dạng sản phẩm, tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Về du lịch, dịch vụ, năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu 20 triệu lượt khách và được triển khai bằng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, trong đó chú trọng các sản phẩm du lịch ban đêm, sự kiện thể thao, lễ hội bốn mùa, trải nghiệm ẩm thực và OCOP. Việc “làm mới” trải nghiệm du lịch đồng thời tạo việc làm cho khu vực dịch vụ, góp phần ổn định thị trường lao động.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động, năng động, sáng tạo trong việc tìm ra những động lực phát triển mới, nhất là thu hút và triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch - dịch vụ, đường sắt tốc độ cao, các dự án nhà ở xã hội.

Với đà của 6 tháng đầu năm, xung lực tháng 7 và “ba mũi” hạ tầng, công nghiệp, du lịch đang phát huy hiệu quả, mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 14% trong năm 2025 hoàn toàn khả thi. Khi thủ tục được đơn giản hóa, chi phí tuân thủ giảm, đầu tư công - tư giải ngân đúng tiến độ, mỗi công trường, nhà máy, sự kiện hoàn thành đúng hẹn sẽ là thước đo hiệu quả điều hành và là đóng góp trực tiếp cho GRDP. Niềm tin thị trường được củng cố, tạo đà để Quảng Ninh bước vào giai đoạn 2026–2030 với tinh thần tốc độ cao, chất lượng cao và bền vững, hướng tới mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.