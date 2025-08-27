Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2050 sẽ có 46 cụm công nghiệp

(TBTCO) - Trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2030, song song với các khu công nghiệp quy mô lớn, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt ưu tiên phát triển hệ thống cụm công nghiệp, nhằm tạo không gian sản xuất tập trung, thu hút các ngành nghề giá trị gia tăng cao và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa bền vững.

Nổi bật thời gian gần đây là 2 dự án Cụm công nghiệp (CCN) Yên Than và CCN Đông Mai do Công ty CP Xuất nhập khẩu Quốc tế Tân Đại Dương làm chủ đầu tư.

CCN Yên Than khởi công tháng 6/2025 với quy mô gần 48 ha, tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng. Dự án có vị trí thuận lợi khi kết nối trực tiếp Quốc lộ 4B và 18C, mở ra không gian phát triển công nghiệp cho khu vực miền Đông. Đây không chỉ là địa điểm di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư nhằm giảm thiểu ô nhiễm, mà còn được định hướng thu hút các ngành chế biến nông - lâm sản, logistics và công nghiệp hỗ trợ. Chủ đầu tư cam kết trong vòng 6 tháng sẽ cơ bản hoàn thành hạ tầng, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp thứ cấp. Khi đi vào hoạt động, CCN có thể đáp ứng nhu cầu cho khoảng 250 doanh nghiệp, tạo việc làm cho trên 2.000 lao động địa phương.

Trước đó, tháng 1/2025, doanh nghiệp này cũng đã khởi công CCN Đông Mai với diện tích 16ha, tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Nằm ở cửa ngõ kết nối cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, đồng thời gần các KCN lớn như Bắc Tiền Phong, Sông Khoai, dự án có lợi thế quan trọng để hình thành chuỗi sản xuất liên kết, thu hút các ngành chế biến thực phẩm, giày dép, gỗ, khí công nghiệp, dược liệu, gia công kim loại. Hiện công trình đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng hạ tầng, dự kiến từ quý IV/2025 sẽ sẵn sàng đón nhà đầu tư thứ cấp.

Cụm công nghiệp Đông Mai sắp hoàn thành. Ảnh: Thanh Tân

Ngoài hai dự án trên, tỉnh Quảng Ninh cũng vừa ban hành quyết định thành lập CCN Quảng Đức với quy mô gần 70 ha, do Công ty CP Đầu tư CCN Green Park làm chủ đầu tư. Trước đó, nhiều dự án khác như CCN phía Đông Đầm Hà B (60 ha) cũng được khởi động, cho thấy sức hút ngày càng lớn của hệ thống CCN trong chiến lược phát triển công nghiệp địa phương.

Không chỉ tập trung cho các dự án mới, các CCN đã đi vào vận hành tại Quảng Ninh cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt. Điển hình là CCN Nam Sơn (huyện Ba Chẽ), hoàn thành giai đoạn 1 từ cuối năm 2017, hiện đã thu hút 7 nhà đầu tư thứ cấp, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 90%. Giai đoạn 2 của dự án đang chuẩn bị mở rộng thêm 14 ha để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng. Tại CCN Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả), tỷ lệ lấp đầy cũng đạt hơn 80%, góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Thực tế cho thấy, hệ thống CCN không chỉ mở rộng không gian sản xuất tập trung mà còn giúp di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm và xây dựng mô hình công nghiệp xanh, hiện đại. Giai đoạn 2021 - 2024, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Quảng Ninh tăng trưởng bình quân trên 22%/năm, chiếm hơn 12% GRDP. Trong bức tranh tăng trưởng đó, đóng góp của các CCN là hết sức quan trọng.

Để đồng hành cùng nhà đầu tư, Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp: đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn quy trình cấp phép, áp dụng chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, đồng thời phát triển hệ thống logistics gắn kết các CCN với cao tốc, cảng biển, sân bay và các KCN lớn. Nhờ vậy, các dự án hạ tầng được triển khai nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

. CCN Yên Than khởi công tháng 6/2025 với quy mô gần 48 ha. Ảnh: Thanh Tân

Yếu tố môi trường cũng được tỉnh đặt lên hàng đầu. Tất cả các CCN mới đều yêu cầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, khuyến khích ứng dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, từng bước hình thành CCN xanh, hiện đại, phù hợp định hướng phát triển bền vững.

Với định hướng này, Quảng Ninh không chỉ mở rộng không gian sản xuất mà còn từng bước xây dựng mạng lưới CCN gắn với chuỗi giá trị công nghệ cao, kết nối chặt chẽ với các KCN lớn. Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc để tỉnh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô vừa và nhỏ, thân thiện môi trường.

Có thể khẳng định, cùng với nỗ lực của doanh nghiệp và sự đồng hành của chính quyền, diện mạo hạ tầng công nghiệp Quảng Ninh đang ngày càng khởi sắc. Hệ thống CCN hiện đại, đồng bộ sẽ không chỉ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm công nghiệp xanh, công nghệ cao trong tương lai./.