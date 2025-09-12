Tập trung nghiên cứu sâu để hoàn thiện dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

(TBTCO) - Chủ trì họp với các bộ, ngành về xây dựng Đề án Phát triển kinh tế nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo, các bộ, ngành cần tiếp tục tập trung cao độ, có trách nhiệm, thống nhất về quan điểm, nghiên cứu sâu, có giá trị để tham gia vào đề án. Đặc biệt, cần làm rõ vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, tính dẫn dắt, tiên phong của doanh nghiệp nhà nước.

Sáng 12/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp với các bộ, ngành về xây dựng Đề án Phát triển kinh tế nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng cho biết, Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ về nội dung dự thảo Đề án và Nghị quyết về kinh tế nhà nước.

Đến ngày 10/9, Bộ Tài chính nhận được ý kiến tham gia của 15/15 bộ, cơ quan; 17/32 thành viên Ban Chỉ đạo; 7/18 thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp với các bộ, ngành về xây dựng Đề án Phát triển kinh tế nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước. Ảnh: Thu Sa

Tiếp đó, Bộ đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Trong đó, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhận định chung, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp.

Đặc biệt, dự thảo nghị quyết trình bày chi tiết các giải pháp mới, đột phá đối với từng chủ thể kinh tế nhà nước (doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập); đối với nguồn lực tài chính (ngân sách nhà nước, quỹ nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ quốc gia); đối với nguồn lực tài sản (đất đai và tài nguyên, kết cấu hạ tầng và trụ sở).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường đã cho ý kiến liên quan đến các đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng tài sản công, tài nguyên, tài chính, phân loại đất đai, mối quan hệ giữa kinh tế và văn hoá, vai trò của ngân hàng thương mại Nhà nước, công tác quản lý doanh nghiệp…

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế Nhà nước phải bảo đảm tiến độ và chất lượng; giải quyết được những vấn đề lớn, cốt lõi, chiến lược, làm định hướng của sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước và sự bứt phá của các ngành.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh sự tích cực, chủ động của Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ, cũng như sự tham gia của các bộ, ngành khác trong việc xây dựng dự thảo.

"Các bộ, ngành cần tiếp tục tập trung cao độ, có trách nhiệm, thống nhất về quan điểm, nghiên cứu sâu, có giá trị để tham gia vào đề án", Phó Thủ tướng lưu ý và nhấn mạnh, cần làm rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, tính dẫn dắt, tiên phong của doanh nghiệp nhà nước.

Đặc biệt, giải pháp cần trọng tâm, trọng điểm, không trùng lặp, không chồng chéo. Đối với doanh nghiệp Nhà nước, xuất phát điểm từ tổng kết Nghị quyết 12 nên phải đánh giá những việc đã và chưa làm được. Từ đó, phân loại nội hàm nào cần giữ nguyên, phát huy; vấn đề gì nên bổ sung, chỉnh sửa, đồng thời đánh giá tác động thực tiễn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhà nước cần tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; có công cụ đánh giá được mặt tích cực và bất cập của doanh nghiệp thoái vốn; đơn vị sự nghiệp công lập lưu ý vấn đề tính đúng, tính đủ; liên quan đến tài sản công, xem xét, tính đến tài sản dôi dư…

Phó Thủ tướng chỉ đạo, các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến, gửi Bộ Tài chính trong ngày 13/9 để kịp thời hoàn thiện dự thảo./.