|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,284 ▼19K
|1,319 ▼14K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,284 ▼19K
|13,192 ▼140K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,284 ▼19K
|13,193 ▼140K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|125 ▼1141K
|128 ▼1168K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|125 ▼1141K
|1,281 ▼16K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,225 ▼26K
|1,255 ▼26K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|119,257 ▼2575K
|124,257 ▼2575K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|86,784 ▼1951K
|94,284 ▼1951K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|77,999 ▼1768K
|85,499 ▼1768K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|69,213 ▼1586K
|76,713 ▼1586K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|65,824 ▲59090K
|73,324 ▲65840K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|44,989 ▼1084K
|52,489 ▼1084K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,284 ▼19K
|1,319 ▼14K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,284 ▼19K
|1,319 ▼14K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,284 ▼19K
|1,319 ▼14K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,284 ▼19K
|1,319 ▼14K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,284 ▼19K
|1,319 ▼14K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,284 ▼19K
|1,319 ▼14K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,284 ▼19K
|1,319 ▼14K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,284 ▼19K
|1,319 ▼14K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,284 ▼19K
|1,319 ▼14K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,284 ▼19K
|1,319 ▼14K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,284 ▼19K
|1,319 ▼14K