(TBTCO) - HOSE đã cập nhật danh sách thêm 9 cổ phiếu không được cấp margin, trong đó có các mã như VMD, GIL và một số cổ phiếu khác có lợi nhuận sau thuế âm hoặc chậm công bố báo cáo tài chính. Tính đến nay, tổng số cổ phiếu không được cấp margin trên HOSE đã lên tới 76 mã.