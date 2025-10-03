Ngày 3/10: Già cà phê tăng mạnh, hồ tiêu tiếp tục giảm sâu

Giá cà phê trong nước hôm nay (3/10) tăng mạnh từ 1.700 đến 1.900 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giao dịch giá cà phê trong khoảng 116.500 - 117.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục sụt giảm từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 116.500 - 117.900 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng từ 1.700 đến 1.900 đồng/kg

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 116.500 - 117.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117.900 đồng/kg, tăng mạnh 1.900 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117.700 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai tăng 1.700 đồng/kg, giao dịch ở mốc 117,500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.800 đồng/kg ở mức giá 116.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4.322 USD/tấn, giảm 1,83% (81 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,43% (63 USD/tấn), đạt 4315 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,5% so với hôm qua, đạt 378,10 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,5%, xuống mức 362,45 US cent/pound.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều so với ngày hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 454,0 US cent/pound, tăng 0,03% so với ngày hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 400,75 US cent/pound, giảm 1,66%.

Giá tiêu tiếp tục sụt giảm mạnh

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục sụt giảm mạnh từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg. Hiện giao dịch giá tiêu trong khoảng 145.000 - 146.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai hôm nay thu mua với giá 145.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất trong khu vực. Trong khi đó, các tỉnh còn lại như Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Lâm Đồng giá ở mức 146.000 đồng/kg.

Mức giá này so với ngưỡng trung bình giữa tháng 7/2025 vẫn đang cao hơn 9.000 đồng/kg, thu hẹp biên độ so với thời điểm cuối tháng 9 năm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không ghi nhận sự biến động. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện ở mức 6.979 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok tại thị trường này cũng ổn định ở mức 9.889 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 13.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.