Ngày 3/10: Giá cao su thế giới tiếp tục đi xuống, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (3/10) trên các sàn giao dịch lớn tiếp tục đi xuống. Cụ thể, giá cao su trên Sàn Thượng Hải - Trung Quốc giảm 1,44%; thị trường Nhật Bản giảm 1,4%; trên sàn SGX - Singapore giảm 2.90 cent/kg. Trong nước, giá cao su vẫn giữ ổn định tại các doanh nghiệp lớn.

Giá cao su thế giới hôm nay trên các sàn giao dịch lớn tiếp tục đi xuống. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 1,44% (210 Nhân dân tệ) xuống mức 14.265 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 đi ngang mức 67,04 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 1,4% (4,4 Yên) về mức 303,6 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 2.90 cent/kg, hiện ở mức 170 cent/kg.

Giá cao su tại Nhật Bản tiếp tục giảm phiên thứ 4 liên tiếp theo đà sụt giảm của chỉ số Nikkei và chịu áp lực từ tình trạng giá ô tô tại Trung Quốc giảm sâu, khiến biên lợi nhuận của nhà sản xuất bị thu hẹp và tâm lý nhà đầu tư suy yếu

Hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) giảm 5,7 Yên, tương đương 1,86%, xuống còn 300 Yên/kg (2,04 USD).

Tại Thái Lan, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn và tích tụ nước có thể gây lũ quét và ngập úng trong giai đoạn từ 30/9 - 6/10. Trong khi đó, lượng cao su tồn kho tại kho Thượng Hải đã giảm 1,9% so với cuối tuần trước, báo cáo được công bố sớm trước kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc kéo dài từ 1 - 8/10.

Trên sàn SGX - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 11/2025 giảm 6.70 cent/kg, ở mức 167.60 cent/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Tương tự, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Tại Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.