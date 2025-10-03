Đồng Nai đề xuất bố trí 1.365 tỷ đồng để sửa chữa 4 tuyến quốc lộ trọng điểm

(TBTCO) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn đề xuất xem xét bố trí 1.365 tỷ đồng để sửa chữa 4 tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh.

Ngày 2/10, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đã có văn bản đề xuất Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng xem xét bố trí vốn để sửa chữa 4 tuyến quốc lộ huyết mạch đi qua địa bàn tỉnh gồm: Quốc lộ 1, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51, Quốc lộ 56.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, thực hiện Quyết định số 1367/QĐ-BTC ngày 16/4/2025 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Bộ Xây dựng đã bàn giao cho Đồng Nai quản lý 4 tuyến quốc lộ gồm: Quốc lộ 1, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51, Quốc lộ 56.

Quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai nhiều điểm bị trồi nhựa xuất hiện ổ gà - Ảnh: Minh Tân

Trước thời điểm bàn giao Bộ Xây dựng đã quan tâm duy tu, sửa chữa, song hiện nay các tuyến quốc lộ này vẫn xuống cấp nghiêm trọng.

Đặc biệt là Quốc lộ 51 do lượng xe tải gia tăng nên tình trạng mặt đường bong tróc, trồi nhựa, tạo thành nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vì vậy, để khắc phục tình trạng mất an toàn trên các tuyến quốc lộ này, UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất Bộ Tài chính bố trí tổng cộng 1.365 tỷ đồng, trong đó Quốc lộ 1 cần 141 tỷ đồng; Quốc lộ 20 cần hơn 317 tỷ đồng; Quốc lộ 51 cần hơn 842 tỷ đồng và Quốc lộ 56 là 65 tỷ đồng để sửa chữa.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay nguồn ngân sách của tỉnh đang tập trung cho nhiều dự án giao thông vùng trọng điểm như: giải phóng mặt bằng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh và chuẩn bị vốn cho Dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng đang tập trung phối hợp với các địa phương lân cận để triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng như: cầu Cát Lái, cầu Đồng Nai 2, cầu Mã Đà… và đầu tư các tuyến đường tỉnh 769, 773, 770 B nhằm tăng cường kết nối với Sân bay quốc tế Long Thành.

Do đó, nguồn vốn ngân sách của tỉnh hiện gặp nhiều khó khăn, cần sự hỗ trợ từ Trung ương để duy tu các tuyến quốc lộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông./.