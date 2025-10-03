Ngày 3/10: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà giảm

Giá heo hơi hôm nay (3/10) tiếp đà giảm nhẹ ở một số tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, miền Bắc duy trì ổn định. Hiện giá heo hơi tại các địa phương trên cả nước được giao dịch trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi không thay đổi, duy trì trạng thái ổn định. Hiện tại, giá thu mua tại khu vực này dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức giao dịch cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Ninh, và Quảng Ninh. Ở chiều ngược lại, Lai Châu và Sơn La tiếp tục là những địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, duy trì mức 54.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại đang neo ở mức 55.000 đồng/kg, bao gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Lào Cai và Phú Thọ.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi biến động giảm nhẹ trong sáng nay, ghi nhận hạ một giá tại Lâm Đồng, từ 56.000 đồng/kg xuống 55.000 đồng/kg. Theo đó, heo hơi tại khu vực này đang được bán ra với giá trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh thành còn lại trong vùng, heo hơi đồng loạt chững giá. Trong đó, heo hơi tại tỉnh Khánh Hoà neo ở mức 55.000 đồng/kg; Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng ở mức 54.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh giữ mức thấp nhất khu vực với giá 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng có sự điều chỉnh nhẹ Cụ thể, giá heo hơi ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Cụ thể, Cà Mau và Tây Ninh giữ giá cao nhất khu vực là 57.000 đồng/kg. Theo sau đó là Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ với giá heo hơi ở mức 56.000 đồng/kg; Đồng Tháp và An Giang cùng mua bán tại mức 55.000 đồng/kg. Vĩnh Long là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay vẫn giữ đà giảm nhẹ ở một số tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc ổn định. Hiện tại, heo hơi tại các địa phương trên cả nước được giao dịch trong khoảng 53.000- 57.000 đồng/kg./.