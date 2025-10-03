Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước nhiệm kỳ 2025 -2030

(TBTCO) - Ngày 2/10/2025, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và ra mắt Ban Chấp hành mới.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Phố Giang – Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước; đồng chí Lê Đôn – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính; đại diện Đoàn Thanh niên Tổng cục Thuế, Cục Đấu Thầu (Bộ Tài chính); cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên tại Cục Dự trữ Nhà nước.

Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Đỗ Sơn Hải - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, trong giai đoạn 2024 - 2025, các nội dung hoạt động được Ban Chấp hành Đoàn xây dựng, quán triệt, triển khai trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan, phát huy tối đa lợi thế, năng lực của các đoàn viên; lấy hiệu quả hoạt động làm trọng tâm; việc triển khai hoạt động đã tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Quang cảnh Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục Dự trữ Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đức Minh

Đa số các đoàn viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình; chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa nội dung, phương thức tổ chức triển khai phù hợp với đặc điểm của đoàn viên thanh niên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên đã có những bước phát triển mới, các hoạt động chuyên môn, các phong trào hành động cách mạng được triển khai và tổ chức một cách sâu rộng, đã tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần đưa hoạt động của Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Nguyễn Thị Phố Giang – Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Duy – Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước trình bày báo cáo kiểm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ nhà nước giai đoạn 2025 - 2027. Báo cáo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi từ đông đảo đoàn viên. Thông qua các ý kiến và tham luận được trình bày tại Đại hội, các đại biểu đã làm sâu sắc thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua và đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới.

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Phố Giang khẳng định, trong bối cảnh mới, Đảng ủy, lãnh đạo cục sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao thông qua việc phê duyệt các chương trình, kế hoạch hoạt động, qua đó định hướng và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, đồng thời trưởng thành hơn trong công tác.

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Thị Phố Giang bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước trong nhiệm kỳ mới sẽ xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện lý tưởng cách mạng cho đoàn viên; phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ gắn liền với nhiệm vụ chính trị; tổ chức các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả; phát huy tính xung kích, tình nguyện và sáng tạo của thành niên; các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước phải thể hiện tính xung kích, gương mẫu, đi đầu của thanh niên...

Đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Tại đại hội, đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cũng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước đã rất chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, kết hợp hài hòa, hiệu quả các hình thức tình nguyện.

Bên cạnh đó Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước đã gắn kết chặt chẽ phong trào tuổi trẻ sáng tạo với công tác chuyên môn hàng ngày của đoàn viên. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Đồng chí Lê Đôn cũng đã trao đổi một số nội dung trọng tâm, trọng điểm trong các cấp bộ đoàn để Đại hội cùng nghiên cứu, tập trung chỉ đạo thực hiện, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước.

Thay mặt Ban Chấp hành và các đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Đình Duy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước, Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính; đồng thời khẳng định, trong nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Cục Dự trữ Nhà nước quyết tâm đoàn kết, nhất trí, phấn đấu biến nghị quyết đại hội thành hiện thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Đoàn thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước Nguyễn Đình Duy phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đại hội đã công bố quyết Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước nhiệm kỳ 2025 -2030. Theo đó, Ban chấp hành mới có 7 đồng chí; trong đó đồng chí Nguyễn Đình Duy được tín nhiệm bầu giữ vị trí Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Cục Dự trữ Nhà nước nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt.

Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Tiết mục văn nghệ do đoàn viên thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước biểu diễn.

Phó cục trưởng Nguyễn Thị Phố Giang tặng lẵng hoa của Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước chúc mừng Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lê Đôn tặng hoa chúc mừng Đại hội.