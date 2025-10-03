(TBTCO) - Ngày 2/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) cùng các tập đoàn Qualcomm, Meta và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược”.

Diễn đàn thu hút sự tham dự của hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn công nghệ hàng đầu, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia ở trong và ngoài nước.

Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược”. Ảnh: NIC

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh: “Diễn đàn mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là dịp để trao đổi tầm nhìn, chia sẻ kinh nghiệm và quan trọng hơn, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc đưa đổi mới sáng tạo và thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược vào trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo NIC, 5 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược phát huy vai trò kết nối trí tuệ Việt Nam toàn cầu, tìm kiếm nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công tư và hợp tác quốc tế để giải quyết các thách thức trong nền kinh tế, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trên bản đồ công nghệ toàn cầu, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu. Ảnh: TTX

Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định, diễn đàn là một dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng nền kinh tế tự chủ, có năng lực cạnh tranh cao dựa trên đổi mới sáng tạo. Các phiên thảo luận đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, góp phần đưa Việt Nam tiến nhanh và bền vững trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Theo bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam, Campuchia, Lào bày tỏ hoan nghênh cam kết của Chính phủ trong việc phát huy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như một động lực tăng trưởng mới. Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế to lớn. Điều cần thiết lúc này là một chiến lược bài bản - một công thức được gọi là “ba cộng một” bao gồm: nhân tài công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, và liên kết chuỗi cung ứng, tất cả được gắn kết bởi yếu tố +1: sự tập trung mạnh mẽ vào một vài cụm động lực đổi mới sáng tạo xuất sắc và có chọn lọc.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng, với phương châm “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau”, Việt Nam ý thức được rõ ràng rằng, Việt Nam phải là khối thống nhất với các nền kinh tế có trình độ khoa học công nghệ cao, phải bằng trí tuệ, nguồn lực công nghệ, hợp tác toàn cầu Việt Nam mới có thể đạt mục tiêu đề ra.

Để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, hiện thực hoá khát vọng Việt Nam trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu, Phó Thủ tướng đề nghị, các cấp, ngành địa phương, các chuyên gia người Việt, gốc Việt hàng đầu kết nối cùng các tập đoàn công nghệ, tổ chức quốc tế để tranh thủ công nghệ, đề xuất chiến lược, lộ trình phát triển các ngành nghề song song với đồng bộ các văn bản chính sách, phát huy vai trò của các mạng lưới đổi mới sáng tạo với tư cách là “cánh tay nối dài” của Chính phủ, tạo ra giá trị mới, cơ hội mới trong tương lai.

Phó Thủ tướng cho rằng, trước thềm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam nhất quán quan niệm phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là “chìa khoá vàng” đồng thời bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao nhất cùng khát vọng vươn lên của cộng đồng đổi mới sáng tạo và sự hỗ trợ, đồng hành bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ biến khát vọng thành hiện thực, từng bước đưa Việt Nam thành quốc gia độc lập, tự cường, lan toả tinh thần đổi mới sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ…/.