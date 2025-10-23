|
GSPC 6,699.40
23/10 | -35.95
(6,699.40 -35.95 (-0.53%))
|
DJI 46,590.41
23/10 | -334.33
(46,590.41 -334.33 (-0.71%))
|
IXIC 22,740.40
23/10 | -213.27
(22,740.40 -213.27 (-0.93%))
|
NYA 21,514.71
23/10 | -56.45
(21,514.71 -56.45 (-0.26%))
|
XAX 6,953.20
23/10 | +69.97
(6,953.20 +69.97 (+1.02%))
|
BUK100P 952.01
23/10 | +9.52
(952.01 +9.52 (+1.01%))
|
RUT 2,451.55
23/10 | -36.13
(2,451.55 -36.13 (-1.45%))
|
VIX 18.60
23/10 | +0.73
(18.60 +0.73 (+4.09%))
|
FTSE 9,515.00
23/10 | +88.01
(9,515.00 +88.01 (+0.93%))
|
GDAXI 24,151.13
23/10 | -178.90
(24,151.13 -178.90 (-0.74%))
|
FCHI 8,206.87
23/10 | -51.99
(8,206.87 -51.99 (-0.63%))
|
STOXX50E 5,639.21
23/10 | -47.62
(5,639.21 -47.62 (-0.84%))
|
N100 1,704.51
23/10 | -5.31
(1,704.51 -5.31 (-0.31%))
|
BFX 5,005.60
23/10 | -40.24
(5,005.60 -40.24 (-0.80%))
|
MOEX.ME 85.20
23/10 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI 25,706.71
23/10 | -75.06
(25,706.71 -75.06 (-0.29%))
|
STI 4,395.91
23/10 | +1.99
(4,395.91 +1.99 (+0.05%))
|
AXJO 9,032.80
23/10 | +2.80
(9,032.80 +2.80 (+0.03%))
|
AORD 9,329.10
23/10 | +8.00
(9,329.10 +8.00 (+0.09%))
|
BSESN 85,060.12
23/10 | +633.77
(85,060.12 +633.77 (+0.75%))
|
JKSE 8,258.34
23/10 | +105.78
(8,258.34 +105.78 (+1.30%))
|
KLSE 1,601.82
23/10 | -0.87
(1,601.82 -0.87 (-0.05%))
|
NZ50 13,377.10
23/10 | +70.66
(13,377.10 +70.66 (+0.53%))
|
KS11 3,843.32
23/10 | -40.36
(3,843.32 -40.36 (-1.04%))
|
TWII 27,532.26
23/10 | -116.65
(27,532.26 -116.65 (-0.42%))
|
GSPTSE 29,982.98
23/10 | +94.18
(29,982.98 +94.18 (+0.32%))
|
BVSP 144,872.80
23/10 | +787.64
(144,872.80 +787.64 (+0.55%))
|
MXX 61,308.20
23/10 | +534.42
(61,308.20 +534.42 (+0.88%))
|
IPSA 9,049.45
23/10 | -65.29
(9,049.45 -65.29 (-0.72%))
|
MERV 2,018,810.75
23/10 | +15,962.25
(2,018,810.75 +15,962.25 (+0.80%))
|
TA125.TA 3,254.60
23/10 | +4.99
(3,254.60 +4.99 (+0.15%))
|
CASE30 37,576.60
23/10 | -121.90
(37,576.60 -121.90 (-0.32%))
|
JN0U.JO 6,269.94
23/10 | +3.52
(6,269.94 +3.52 (+0.06%))
|
DX-Y.NYB 99.01
23/10 | +0.12
(99.01 +0.12 (+0.12%))
|
125904-USD-STRD 2,530.44
23/10 | -4.92
(2,530.44 -4.92 (-0.19%))
|
XDB 133.60
23/10 | -0.11
(133.60 -0.11 (-0.08%))
|
XDE 116.12
23/10 | +0.10
(116.12 +0.10 (+0.09%))
|
000001.SS 3,881.65
23/10 | -32.11
(3,881.65 -32.11 (-0.82%))
|
N225 48,587.04
23/10 | -720.75
(48,587.04 -720.75 (-1.46%))
|
XDN 65.82
23/10 | -0.02
(65.82 -0.02 (-0.02%))
|
XDA 64.91
23/10 | +0.03
(64.91 +0.03 (+0.04%))