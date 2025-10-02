(TBTCO) - Từ 15 giờ ngày 2/10, giá các loại xăng dầu đồng loạt tăng theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công thương - Tài chính.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 19.624 đồng/lít, tăng 6 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 585 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.209 đồng/lít, tăng 44 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.038 đồng/lít, tăng 380 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 19.005 đồng/lít, tăng 377 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.370 đồng/kg, tăng 161 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

15 giờ ngày 2/10, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Ảnh: TL

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/9/2025 - 01/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 11; Chính phủ Mỹ tạm ngưng hoạt động; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/9/2025 và kỳ điều hành ngày 2/10/2025 là: 78,716 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,112 USD/thùng, tương đương tăng 0,14%); 80,688 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,214 USD/thùng, tương đương tăng 0,27%); 89,386 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,112 USD/thùng, tương đương tăng 2,42%); 89,968 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,066 USD/thùng, tương đương tăng 2,35%); 411,796 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,076 USD/tấn, tương đương tăng 1,75%).

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các nghị định và thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có./.