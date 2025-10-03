Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (3/10) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 2/10 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 6 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 380 đồng/lít; dầu hỏa tăng 377 đồng/lít; dầu mazut tăng 161 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 3/10, được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 2/10.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 tăng thêm 6 đồng/lít, giá bán ra 19.624 đồng/lít; giá xăng RON95 III tăng 44 đồng/lít, giá bán 20.209 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 380 đồng/lít, giá bán 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, giá bán ra 19.005 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, giá bán ra 15.370 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/9/2025 và kỳ điều hành ngày 2/10/2025 là: 78,716 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 80,688 USD/thùng xăng RON95; 89,386 USD/thùng dầu hỏa; 89,968 USD/thùng dầu điêzen 0,05S; 411,796 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 37 phiên điều chỉnh, trong đó có 15 phiên giảm, 17 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm, đánh dấu chuỗi bốn ngày liên tiếp đi xuống. Dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6 do lo ngại dư cung trên thị trường.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,32 USD/thùng, giảm 1,56% (tương đương giảm 1,02 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 60,78 USD/thùng, giảm 1,62% (tương đương giảm 1,00 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, OPEC+ có thể sẽ đồng ý tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày trong tháng 11, gấp ba lần mức điều chỉnh của tháng 10, trong bối cảnh Saudi Arabia tìm cách giành lại thị phần.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu dự trữ dầu của Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới đã phần nào nâng đỡ thị trường, giúp giá không giảm sâu hơn.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết trong tuần trước, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đều tăng do hoạt động lọc dầu và nhu cầu suy yếu./.