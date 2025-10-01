Giá xăng ngày mai dự báo có thể tăng từ 120 - 220 đồng/lít

Giá xăng trong nước ngày mai (2/10) được dự báo có thể sẽ quay đầu tăng chỉ sau một phiên giảm vào tuần trước. Theo đó, giá xăng có thể sẽ tăng khoảng 120 - 220 đồng/lít hoặc giữ nguyên, tùy theo cách điều hành và việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng mạnh hơn, khoảng 320 - 470 đồng/lít.

Giá xăng trong nước ngày mai được dự báo có thể sẽ quay đầu tăng. Ảnh tư liệu

Cả hai loại dầu cơ bản trên thế giới sáng 1/10/2025 đồng loạt giảm nhẹ. Cụ thể, trên Oilprice lúc 4h30, giá dầu Brent ở mốc 67,13 USD/thùng, giảm 1,24% (tương đương giảm 0,84 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,81 USD/thùng, giảm 1,06% (tương đương giảm 0,67 USD/thùng).

Sau kỳ điều trước, giá dầu thô thế giới có lúc tăng nhưng gần đây đã quay đầu giảm. Ngày 30/9, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 79,2 USD/thùng, RON 92 là 77,33 USD/thùng, tương đương so với 7 ngày trước.

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể đồng loạt tăng.

Theo đó, dự báo giá xăng trong nước có thể sẽ tăng khoảng 120 - 220 đồng/lít hoặc giữ nguyên, tùy theo cách điều hành và việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng mạnh hơn, khoảng 320 - 470 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng sẽ tăng nhẹ trong kỳ điều hành tới. Ngày 30/9, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức 1.000 - 1.100 đồng/lít.

Nếu dự báo thành hiện thực, giá xăng trong nước sẽ quay đầu tăng chỉ sau một phiên giảm. Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã có 22 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 20 lần tăng, 18 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 25/9, giá xăng E5 RON 92 giảm 370 đồng/lít xuống còn 19.610 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít, về 20.160 đồng/lít. Dầu diesel giảm nhẹ 50 đồng/lít xuống 18.650 đồng/lít, trong khi dầu hỏa tăng 80 đồng/lít lên 18.620 đồng/lít và dầu mazut tăng 70 đồng/kg lên 15.200 đồng/kg./.