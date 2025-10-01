Ngày 1/10: Giá bạc Phú Quý giảm mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu giảm. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh theo giá thế giới, riêng bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) giảm mạnh.

Sáng 1/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,679 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 1/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 1.770.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.825.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 26.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 27.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 30/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng cùng xu hướng giảm, hiện niêm yết ở mức 1.483.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.516.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 15.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 30/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.485.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.522.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 14.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 30/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 1/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.483.000 1.516.000 1.485.000 1.522.000 1 kg 39.536.000 40.434.000 39.588.000 40.585.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.490.000 1.524.000 1.492.000 1.530.000 1 kg 39.742.000 40.646.000 39.784.000 40.797.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 1/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.770.000 1.825.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 47.199.882 48.666.545

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:57:47 sáng 1/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,679 USD/oune, giảm 0,7 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 30/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.233.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.238.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 5.000 đồng/oune cả chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 30/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:57:47 sáng 1/10/2025

Thị trường bạc đã có một tuần tăng ấn tượng, khi giá giao ngay vọt lên 47 USD/ounce, mức cao nhất trong 14 năm. Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, đây là bước tiến mạnh và ngưỡng cản quan trọng hiện chỉ còn quanh 49,81 USD/ounce, với mục tiêu tâm lý lớn là 50 USD/ounce.

Vị chuyên gia cho biết, động lực chính đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất. "Thị trường đang định giá tới 90% khả năng FED giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 10 và khoảng 66% khả năng tiếp tục giảm vào tháng 12. Diễn biến này kéo chỉ số USD xuống, khiến bạc trở nên rẻ hơn đối với người mua quốc tế, từ đó thúc đẩy nhu cầu", ông James Hyerczyk nhận định.

Ông nói thêm, nguồn cung bạc cũng đang trong tình trạng khan hiếm kéo dài. Đây đã là năm thứ năm liên tiếp bạc rơi vào tình trạng thâm hụt cơ cấu. Cùng với đó, nhu cầu từ các ngành năng lượng mặt trời, xe điện và thiết bị điện tử tiếp tục tăng, giúp bạc trở thành tâm điểm trên thị trường kim loại quý. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng khoảng 53%, vượt mức tăng 49% của vàng./.