Ngày 1/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Giá lúa tươi hôm nay (1/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, giá lúa OM 5451 tăng 200 đồng/kg dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 tăng 300 đồng/kg dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 18 tăng 400 đồng/kg dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg….

Giá lúa tươi hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay tăng 200 đồng/kg dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) tăng 200 đồng/kg dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) tăng 300 đồng/kg dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) tăng 400 đồng/kg dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mua bán lúa Thu Đông có lai rai, lúa tươi biến động. Tại An Giang, Cần Thơ, giao dịch mua bán mới chậm, thương lái hỏi mua mới ít, giá biến động.

Tại Đồng Tháp, giao dịch lúa Thu Đông lai rai, thương lái lựa đồng mua, giá biến biến động nhẹ. Tại Cà Mau, giao dịch mua bán lai rai, giá ít biến động. Tại Vĩnh Long, giao dịch mua bán ít, giá lúa tươi các loại có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại giá đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 440 - 465 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 317 - 321 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 496 - 450 USD/tấn./.