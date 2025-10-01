(TBTCO) - Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, kinh tế toàn cầu đang cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trước những cú sốc chính sách từ Mỹ, nhờ các khoản đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy nền kinh tế Mỹ và chính sách tài khóa đang hạn chế đà giảm tốc của kinh tế Trung Quốc.

Quang cảnh cảng Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế mới nhất công bố ngày 23/9, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,2% vào năm 2025, giảm 0,1 điểm phần trăm so với năm 2024, nhưng cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự báo vào tháng 6/2025.

OECD dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2025 ở mức 1,8%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 6, nhờ sự bùng nổ đầu tư vào AI, các chính sách tài khóa và việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất dự kiến sẽ giúp bù đắp tác động của việc tăng thuế quan, giảm nhập cư ròng và cắt giảm việc làm liên bang. OECD cũng nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc lên 4,9% trong năm nay, Khu vực sử dụng đồng euro lên 1,2% và Nhật Bản lên 1,1%.

Các chuyên gia của ngân hàng BNP Paribas cũng nhận định kinh tế toàn cầu tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu tốt trong bối cảnh bất định về chính sách và địa chính trị, nhờ điều kiện tài chính thuận lợi, bảng cân đối tài chính vững chắc của hộ gia đình và doanh nghiệp, triển vọng năng suất nhờ sự hỗ trợ của AI và giá năng lượng thấp.

Một trong những lo ngại lớn nhất trước đây là kịch bản cuộc chiến thương mại leo thang làm tê liệt chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng thực tế, Mỹ và các đối tác châu Âu, châu Á đã đạt được các thỏa thuận tạm thời, giúp thuế quan chỉ dừng ở mức “có thể quản lý”, với chi phí được chia sẻ giữa nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng.

Tình hình chung của kinh tế toàn cầu khá tích cực, nhưng giới chuyên gia cho rằng nền tảng này chưa thực sự vững chắc. Những tác động đầu tiên từ chính sách thuế của Mỹ đã bắt đầu xuất hiện ở các nhà xuất khẩu từ Nhật Bản đến Đức, dù chưa nghiêm trọng như lo ngại trước đó.

OECD cho biết, việc các công ty đẩy mạnh nhập khẩu hàng hóa trước thời điểm Mỹ áp mức thuế mới đã là một nguồn hỗ trợ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo OECD, những tác động của việc tăng thuế quan vẫn chưa được cảm nhận rõ ràng, với dấu hiệu ban đầu là làm thu hẹp biên lợi nhuận của các công ty. Tuy nhiên, những tác động đang ngày càng rõ nét hơn trong các lựa chọn đầu tư, thị trường lao động và giá tiêu dùng.

OECD vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2026 ở mức 2,9%, khi động lực từ việc tích trữ hàng hoá đang dần yếu đi và mức thuế quan cao hơn dự kiến sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng đầu tư và thương mại. Tăng trưởng kinh tế Mỹ được cho là sẽ giảm xuống 1,5% vào năm tới, không thay đổi so với dự báo trước đó. Tăng trưởng của nền kinh tế kinh tế Trung Quốc cũng được dự báo sẽ chậm lại trong nửa cuối năm 2025, giảm xuống 4,4% vào năm 2026.

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á tháng 9/2025 công bố ngày 30/9, Ngân hàng Phát triển châu Á đã hạ dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển lần lượt 0,1 điểm phần trăm và 0,2 điểm phần trăm cho năm nay và năm tới, xuống các mức 4,8% và 4,5%, trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu mới, với các mức thuế quan mới và các hiệp định thương mại được cập nhật./.