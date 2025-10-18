(TBTCO) - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vô cùng quan ngại về sự gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gần đây và đã trao đổi với các quan chức của cả hai nước để khuyến khích tăng cường đối thoại.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Giám đốc WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, cho biết bà đang thúc giục Mỹ và Trung Quốc giảm căng thẳng thương mại, đồng thời cảnh báo rằng sự tách rời của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể làm giảm 7% sản lượng kinh tế toàn cầu trong dài hạn.

Theo bà Okonjo-Iweala, WTO vô cùng quan ngại về sự gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gần đây và đã trao đổi với các quan chức của cả hai nước để khuyến khích tăng cường đối thoại.

Bà nói đến việc Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận đình chiến thương mại sau đợt leo thang thuế quan đầu tiên vào đầu năm nay, nhờ đó tránh được những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Bà bày tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ xích lại gần nhau và hạ nhiệt căng thẳng, bởi vì bất kỳ căng thẳng nào giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như sự tách rời giữa hai nước đều sẽ có tác động không chỉ đến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mà còn đến phần còn lại của thế giới.

Bà cho biết cả hai bên đều hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ tốt đẹp, xét đến những tác động đối với nền kinh tế toàn cầu và các quốc gia khác.

Trong tuần trước, WTO đã hạ mạnh dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2026 xuống 0,5% so với mức ước tính trước đó là 1,8% hồi tháng 8/2025, với lý do dự kiến tác động chậm trễ từ các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

WTO đã nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu lên 2,4% cho năm 2025. Những dự báo này được đưa ra trước khi sự bình lặng tương đối của những tháng gần đây bị phá vỡ vào tuần trước khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với kim loại đất hiếm cần thiết cho lĩnh vực công nghệ, và ông Trump đã đáp trả bằng tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11/2025.

Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày 17/10 cho biết mức thuế bổ sung 100% mà ông đề xuất áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc là “không bền vững” nhưng cho rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho bế tắc mới nhất trong đàm phán thương mại, bắt nguồn từ việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nhóm nguyên tố mà nước này chiếm ưu thế trên thị trường và có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghệ.

Ông Trump cũng xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong thời gian sắp tới.

Trước đó, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, ngày 16/10 kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục nỗ lực nhằm duy trì thương mại là động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong trung và dài hạn vẫn ảm đạm.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington (Mỹ), bà Georgieva lập luận rằng các nước có mức thặng dư thương mại lớn như Trung Quốc cần chuyển hướng sang thúc đẩy tiêu dùng trong nước, thay vì xuất khẩu. Trong khi đó, các nước chịu thâm hụt ngân sách lớn như Mỹ thì cần nỗ lực cắt giảm thâm hụt.

Ngày 14/10, IMF đã cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu đang cho thấy những dấu hiệu căng thẳng do chính sách thuế quan của Mỹ và chủ nghĩa bảo hộ lan rộng, mặc dù triển vọng khả quan hơn so với dự kiến ban đầu.

Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) mới được công bố, IMF dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,2% trong năm 2025, cao hơn mức 3% được dự đoán hồi tháng Bảy. Đến năm 2026, tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo giảm tốc xuống còn 3,1%.

IMF cho biết việc nâng dự báo tăng trưởng năm nay chủ yếu nhờ các yếu tố mang tính tạm thời, như sự bùng nổ hoạt động khi các doanh nghiệp và hộ gia đình đẩy mạnh mua hàng trước khi mức thuế cao có hiệu lực, cùng với đồng USD yếu hơn, qua đó hỗ trợ thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, báo cáo nhận định trong trung và dài hạn, triển vọng vẫn “ảm đạm”./.