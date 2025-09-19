(TBTCO) - Theo báo cáo mới công bố của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thúc đẩy thương mại toàn cầu tăng 34-37% vào năm 2040, đồng thời giúp quy mô GDP toàn cầu tăng thêm 12-13%, tùy từng kịch bản.

Báo cáo nêu rõ, AI sẽ giúp các nền kinh tế dễ dàng tiếp cận những mặt hàng quan trọng như nguyên liệu thô, chất bán dẫn và các linh kiện, vật liệu phục vụ sản xuất, qua đó thúc đẩy công nghiệp phát triển và nâng cao năng suất. Riêng năm 2023, kim ngạch thương mại toàn cầu của nhóm mặt hàng này ước đạt khoảng 2.300 tỷ USD.

Tuy vậy, WTO cảnh báo sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận công nghệ AI giữa các quốc gia có thể làm gia tăng khoảng cách số, khiến nhiều nước khó tham gia thương mại số. "AI có tiềm năng to lớn trong việc giảm chi phí thương mại và nâng cao năng suất. Tuy nhiên, mức độ tiếp cận công nghệ AI và năng lực tham gia thương mại số hiện vẫn chưa đồng đều", Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala viết trong lời tựa báo cáo.

Bà khẳng định thêm: "Nếu biết kết hợp hài hòa giữa thương mại, đầu tư và các chính sách bổ trợ, AI sẽ mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho mọi nền kinh tế. Với khung khổ phù hợp, thương mại có thể giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm AI phục vụ lợi ích chung. WTO cam kết đồng hành và hỗ trợ nỗ lực này".

Theo kịch bản của WTO, khi các nước thu nhập thấp và trung bình rút ngắn một nửa khoảng cách hạ tầng số với nhóm thu nhập cao và ứng dụng AI rộng rãi, thu nhập của họ sẽ tăng thêm khoảng 15% và 14%.

WTO kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI và thương mại, đồng thời khẳng định cần duy trì chính sách thương mại cởi mở, dễ dự đoán để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển công nghệ. Báo cáo cũng cho biết số biện pháp hạn chế thương mại đối với hàng hóa liên quan đến AI đã tăng mạnh, từ 130 vào năm 2012 lên gần 500 vào năm 2024.

Ngoài ra, WTO khuyến nghị các nước đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, đào tạo và hoàn thiện chính sách thị trường lao động nhằm ngăn ngừa nguy cơ gia tăng bất bình đẳng. Theo tổ chức này, với chính sách và đầu tư đúng hướng, AI sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, củng cố hệ thống thương mại quốc tế và hỗ trợ tăng trưởng bền vững, toàn diện hơn./.