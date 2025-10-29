(TBTCO) - Tổng Giám đốc WTO kêu gọi cải cách quy trình ra quyết định nhằm khắc phục sự chậm trễ do quy tắc đồng thuận tuyệt đối, hướng tới thúc đẩy các thỏa thuận thương mại toàn cầu nhanh và hiệu quả hơn.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/10, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala kêu gọi cải cách đối với thể chế đã có 30 năm tuổi này, trong đó nhấn mạnh việc cải cách quy tắc đồng thuận, vốn yêu cầu toàn bộ các thành viên phải nhất trí để thông qua các thỏa thuận thương mại toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai (Future Investment Initiative - FII) ở Riyadh (Saudi Arabia), bà Okonjo-Iweala nói: “Chúng ta cần cải cách hệ thống. Một số cách thức ra quyết định của chúng ta - như quy trình đồng thuận hiện nay được thực hiện như một hình thức nhất trí tuyệt đối, tức mọi thành viên đều phải đồng ý - đang khiến quá trình ra quyết định diễn ra rất chậm.”

Người đứng đầu WTO cũng kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường đối thoại với Mỹ về những chỉ trích của Washington đối với tổ chức này.

Bà Okonjo-Iweala nhấn mạnh hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua sự gián đoạn lớn nhất trong 8 thập niên, song “vẫn chưa sụp đổ.”

Bà hoan nghênh việc phần lớn các thành viên WTO không áp dụng các biện pháp trả đũa trước chính sách áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các đối tác thương mại.

Bà nhận định việc gần 75% lượng hàng hóa thương mại toàn cầu vẫn được giao dịch theo các quy định của WTO là một điều "ngoài mong đợi"./.