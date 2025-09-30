Ngày 30/9: Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (30/9) quay đầu giảm gần mạnh khi OPEC+ dự kiến tăng sản lượng tháng 11 và Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 68,24 USD/thùng, giảm 2,71%; giá dầu WTI ở mốc 63,73 USD/thùng, giảm 3,07%.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 63,73 USD/thùng, giảm 3,07%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 30/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 68,24 USD/thùng, giảm 2,71% (tương đương giảm 1,90 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,73 USD/thùng, giảm 3,07% (tương đương giảm 2,02 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm mạnh khi liên minh OPEC+ lên kế hoạch tăng thêm sản lượng vào tháng 11 và việc Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ làm gia tăng triển vọng nguồn cung toàn cầu.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, gọi chung là OPEC+, dự kiến sẽ phê duyệt một đợt tăng sản lượng dầu thô nữa tại cuộc họp vào Chủ nhật tới. Ba nguồn tin cho biết nhóm này nhiều khả năng xác nhận tăng ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11, khi giá dầu tăng khuyến khích nỗ lực giành lại thị phần.

Tuy nhiên, trên thực tế OPEC+ đang khai thác ít hơn gần 500.000 thùng/ngày so với mục tiêu, trái với dự báo thị trường về tình trạng dư cung. Trong khi đó, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết, dòng chảy dầu thô từ khu vực tự trị Kurdistan ở miền Bắc Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ đã được khôi phục vào thứ 7 sau 2 năm rưỡi gián đoạn. Theo hai nguồn tin trong ngành, dầu thô từ Kurdistan đang được bơm qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ với sản lượng khoảng 150.000 - 160.000 thùng/ngày và dự kiến có thể tăng lên 230.000 thùng/ngày trong thời gian tới.

Đợt giảm giá dầu hôm thứ 2 diễn ra sau khi cả hai loại dầu Brent và WTI đều tăng hơn 4% trong tuần trước, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, làm gián đoạn xuất khẩu nhiên liệu của nước này./.