Ngày 29/9: Giá thép, quặng sắt đồng loạt giảm

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới (29/9), giá thép, quặng sắt cùng đồng loạt giảm do nhu cầu yếu, trong khi dự báo cho thấy dư cung và rào cản thương mại còn đè nặng thị trường. Trong nước, giá thép xây dựng ổn định, dao động 12.520 - 13.640 đồng/kg.

Sáng 29/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải về mức 3.015 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Mở cửa phiên giao dịch 29/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải giảm 1,1% (35 nhân dân tệ) về mức 3.015 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 giảm 0,9% (7 nhân dân tệ) về mức 806,5 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,7 USD về mức 102,9 USD/tấn.

Đà giảm chịu tác động từ kế hoạch Liên minh châu Âu áp thuế 25 - 50% đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc, cùng tồn kho thép cacbon nội địa tăng 0,7% so với tuần trước. Trên sàn DCE, than cốc và than luyện cốc mất gần 1 - 1,5%, trong khi thép cuộn cán nóng, thép dây và thép không gỉ đồng loạt suy yếu.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 29/9, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.