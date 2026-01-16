Những vết nứt bắt đầu xuất hiện tại các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ

(TBTCO) - Tuần này, Bank of America, Citi, JPMorgan và Wells Fargo đã công bố các báo cáo doanh thu đầy lo ngại trong bối cảnh mối đe dọa về việc Tổng thống Donald Trump áp đặt mức trần 10% đối với lãi suất thẻ tín dụng trong một năm.

Trong tuần này, các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã công bố kết quả kinh doanh quý nhìn chung khá đáng thất vọng, đánh dấu bước thụt lùi đầu tiên sau một năm thị trường tăng trưởng mạnh mẽ và các quy định nới lỏng đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho ngành tài chính.

Theo The New York Times, kết quả kinh doanh của Bank of America, Citi, JPMorgan Chase và Wells Fargo đều không đạt kỳ vọng và giá cổ phiếu của họ giảm. Các vấn đề bao gồm việc trì hoãn các thương vụ sáp nhập (JPMorgan), chi phí khó kiểm soát (Citi) và những nghi vấn về hiệu quả của các công cụ trí tuệ nhân tạo (Bank of America). Các ngân hàng chủ yếu giao dịch với các cá nhân giàu có và các tập đoàn, như Goldman Sachs và Morgan Stanley, hoạt động tương đối tốt hơn.

Kết quả từ các tổ chức tín dụng lớn được theo dõi sát sao vì chúng phản ánh tình hình kinh tế và người tiêu dùng Mỹ nói chung.

Cổ phiếu của các ngân hàng lớn nước Mỹ đã tăng mạnh trong 12 tháng qua, ngay cả sau cú sụt giảm trong tuần này.

Giám đốc điều hành của Wells Fargo, Charles Scharf, cho biết tổ chức của ông không nhận thấy sự thay đổi "đáng kể" nào trong dữ liệu khách hàng mà họ thu thập, bao gồm dòng tiền tài khoản séc, số tiền gửi trực tiếp, hoạt động thấu chi và thanh toán. Một giám đốc điều hành khác của Wells Fargo mô tả "hoạt động rất ổn định".

Kết quả kinh doanh quý của Wells Fargo gây thất vọng vì một lý do khác: Lợi nhuận thấp hơn dự kiến, một phần do hoạt động cho vay thế chấp vẫn yếu trong bối cảnh thị trường nhà ở trì trệ. Cổ phiếu của ngân hàng này đã giảm mạnh nhất trong sáu tháng.

Thêm một quý nữa, các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump lại trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, các ngân hàng được các phóng viên và nhà phân tích Phố Wall hỏi về lời đe dọa áp đặt mức trần 10% đối với lãi suất thẻ tín dụng của Tổng thống Trump. Mặc dù chưa rõ ông Trump có thể đơn phương áp đặt mức trần đó như thế nào, nhưng hầu hết các ngân hàng đều đưa ra câu trả lời giống nhau, lập luận rằng việc tính lãi suất thấp hơn sẽ khiến họ cho vay ít hơn đối với những người vay rủi ro cao hơn với lịch sử tín dụng không ổn định.

Jeremy Barnum, Giám đốc tài chính của JPMorgan, đã thẳng thắn nói về những ảnh hưởng của việc áp đặt trần lãi suất đối với lợi nhuận. Ông nói: “Rõ ràng điều đó sẽ gây bất lợi cho chúng tôi”.

Brian Moynihan, Giám đốc điều hành của Bank of America, đã khởi đầu năm 2025 bằng việc bị Tổng thống Trump chỉ trích công khai trong một cuộc phỏng vấn ở Davos, Thụy Sĩ, và cổ phiếu của ngân hàng này đã tụt hậu so với các đối thủ trong phần lớn thời gian của năm.

Giữa tuần này, các nhà phân tích Phố Wall liên tục chất vấn ông Moynihan và giám đốc tài chính của ngân hàng trong một phiên hỏi đáp về lý do tại sao chi phí của ngân hàng (bao gồm cả số lượng nhân viên) vẫn ở mức cao, bất chấp những cải thiện về hiệu quả hoạt động, cũng như tốc độ tăng trưởng tương đối chậm. Cuối cùng, ông Moynihan thừa nhận: “Các bạn nên kỳ vọng chúng tôi sẽ sớm lấy lại phong độ”. Tuy nhiên, giá cổ phiếu vẫn giảm.

Trong một diễn biến khác, các ngân hàng thường không được coi là đi đầu trong công nghệ, và Phố Wall dường như hào hứng hơn với việc đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) hơn là thảo luận cụ thể về việc nó có thể thay đổi hoạt động kinh doanh của chính họ như thế nào.

Ngân hàng Bank of America cho biết, "trợ lý tài chính ảo" được quảng bá rầm rộ của họ, có biệt danh là Erica, đã được khách hàng sử dụng ít hơn trước trong quý IV. Các giám đốc điều hành đã cố gắng biện minh đây là dấu hiệu cho thấy ngân hàng đang làm tốt hơn trong việc giải đáp các thắc mắc trước khi chúng cần được đặt ra.

Ngày 15/1, Goldman Sachs tuyên bố ra mắt “mô hình hoạt động mới được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo”. Người phát ngôn của ngân hàng cho biết điều đó bao gồm việc tạo ra trải nghiệm thú vị hơn cho nhân viên ngân hàng khi công nghệ tự động hóa những công việc mà ông mô tả là nhàm chán.

Tuy nhiên, vẫn có những lý do để lạc quan trên Phố Wall. Các nhà giao dịch của ngân hàng đầu tư đã tận dụng thị trường tài chính mạnh mẽ để gia tăng lợi nhuận.

Sự gia tăng các vụ sáp nhập và mua lại, điển hình là cuộc chiến đấu thầu trị giá 100 tỷ USD giữa Netflix và Paramount để giành quyền kiểm soát Warner Bros. Discovery, cũng là một lợi thế cho các nhà môi giới chứng khoán trên phố Wall. Nhưng bất chấp những lo lắng trong tuần này, cổ phiếu của các ngân hàng lớn đã tăng mạnh trong 12 tháng qua, ngay cả sau cú sụt giảm gần đây.