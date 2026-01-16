Ngày 16/1: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (16/1) quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh trước đó. Cụ thể, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.863.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.893.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 88,17 USD/ounce; giảm 1,58 USD so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh trước đó. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.431.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.537.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.863.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.893.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 2.865.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.899.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.336.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.341.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 16/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.863.000 2.893.000 2.865.000 2.899.000 1 kg 76.346.000 77.144.000 76.398.000 77.295.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.871.000 2.901.000 2.872.000 2.903.000 1 kg 76.552.000 77.356.000 76.594.000 77.407.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 88,17 USD/ounce; giảm 1,58 USD so với sáng 15/1.

Thị trường bạc thế giới ghi nhận đà tăng mạnh trong những phiên gần đây. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, những diễn biến này cho thấy cục diện thị trường có thể thay đổi với tốc độ rất nhanh.

Cụ thể, thị trường bạc đang chịu tác động từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã kéo dài ít nhất trong vòng 5 năm qua, qua đó tạo lực đỡ quan trọng cho xu hướng tăng hiện tại. Bên cạnh yếu tố cung, về trung và dài hạn, Christopher Lewis nhận định nhu cầu đối với bạc được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng nhờ hàng loạt động lực mới.

Trong số đó nổi bật là sự phát triển nhanh của các trung tâm dữ liệu, xu hướng Trung Quốc đẩy mạnh tích trữ bạc, cũng như việc Mỹ coi bạc là một loại tài sản mang tính chiến lược. Theo ông, những yếu tố này đang góp phần hình thành nền tảng vững chắc, hỗ trợ cho giá bạc trong trung và dài hạn.

"Hiện, các nhịp điều chỉnh giảm ngắn hạn được coi là cơ hội để nhà đầu tư tham gia thị trường, ít nhất cho đến vùng 80 USD/ounce, khu vực từng là mức kháng cự quan trọng trước đây", ông nói.

Tuy nhiên, với các động lực đang hiện hữu, giá bạc vẫn có nhiều dư địa để tiếp tục đi lên và hoàn toàn có khả năng tiến sát mốc 100 USD/ounce trong thời gian tới. Ông cho rằng đà tăng của thị trường bạc hiện nay không chỉ mang tính ngắn hạn mà còn được hỗ trợ bởi những yếu tố nền tảng.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 16/1/2026: