Giá heo hơi hôm nay (15/1) tiếp tục đi lên tại nhiều khu vực. Trong khi đó, miền Bắc lặng sóng sau chuỗi ngày tăng nóng, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam vẫn tiếp tục duy trì đà đi lên với mức tăng phổ biến 1.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay vẫn giữ được sức nóng nhờ đà tăng ổn định tại miền Trung và miền Nam. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới, tất cả các địa phương đều giữ nguyên mức giá thu mua của ngày hôm trước.

Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực và cả nước là 76.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên.

Nhóm các địa phương duy trì mức giá 75.000 đồng/kg bao gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La. Riêng tỉnh Lai Châu vẫn neo ở mức thấp nhất khu vực là 74.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng diện rộng tại hầu hết các địa phương, ngoại trừ Thanh Hóa duy trì ổn định ở mức cao nhất khu vực là 74.000 đồng/kg.

Theo đó, Nghệ An tăng thêm 1.000 đồng/kg, vươn lên mức 74.000 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đạt mốc 73.000 đồng/kg. Tiếp đà đi lên, Hà Tĩnh điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 72.000 đồng/kg.

Một loạt các tỉnh bao gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt chung mức giá 71.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng cũng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, lên mức 70.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 70.000 - 74.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục khởi sắc khi nhiều tỉnh thành cùng điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg đã mở rộng sang tỉnh Tây Ninh sau khi địa phương này tăng thêm 1.000 đồng/kg, cùng mức giá này còn có Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh (giá không đổi).

Hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng đạt mốc 69.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, giá heo tại Cà Mau và Cần Thơ hiện đang ở mức 67.000 đồng/kg. Tỉnh An Giang dù tăng nhẹ 1.000 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá thấp nhất cả nước với 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn quốc hôm nay vẫn giữ được sức nóng nhờ đà tăng ổn định tại miền Trung và miền Nam. Hiện tại, giá thu mua thấp nhất cả nước là 66.000 đồng/kg tại An Giang, trong khi ngưỡng giá cao nhất vẫn duy trì tại nhiều địa phương ở miền Bắc với mức 76.000 đồng/kg./.