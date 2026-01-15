Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (15/1) tăng mạnh nhờ bất ổn địa chính trị và kỳ vọng FED nới lỏng chính sách tiền tệ. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.912.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.942.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 89,75 USD/ounce; tăng 3,86 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tiếp tục tăng mạnh, niêm yết ở mức 3.401.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.506.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.912.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.942.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.914.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.947.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.376.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.382.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 15/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.912.000 2.942.000 2.914.000 2.947.000 1 kg 77.649.000 78.447.000 77.701.000 78.598.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.920.000 2.950.000 2.921.000 2.952.000 1 kg 77.855.000 78.659.000 77.897.000 78.710.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 89,75 USD/ounce; tăng 3,86 USD so với sáng 14/1.

Thị trường bạc tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch giữa tuần. Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire cho biết, giới đầu tư đang đặc biệt theo dõi Chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến công bố vào thứ Năm, nhằm đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Trong bối cảnh đó, ông James Hyerczyk nhận định, các nhà giao dịch kim loại quý, bao gồm bạc và vàng, vẫn nên duy trì triển vọng tích cực, trừ trường hợp lạm phát thực tế tăng cao hơn đáng kể so với các dự báo hiện tại.

Đề cập đến triển vọng giá bạc trong thời gian tới, trong báo cáo công bố ngày 12/1, ông Nick Cawley - chuyên gia phân tích thị trường tại Solomon Global, cho rằng, giá vàng và bạc đang trên đà chinh phục những mốc tâm lý quan trọng trong nửa đầu năm 2026. Theo ông, giá bạc hoàn toàn có khả năng đạt 100 USD/ounce.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 15/1/2026: