Giá vàng hôm nay ngày 16/1: Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đảo chiều giảm

(TBTCO) - Giá vàng trong nước rạng sáng 16/1 đồng loạt giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn, với vàng miếng và vàng nhẫn cùng điều chỉnh từ 500.000 - 1 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng giảm nhẹ, xuống quanh 4.617 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Theo khảo sát của phóng viên, giá vàng trong nước rạng sáng ngày 16/1 giảm so với rạng sáng hôm qua. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC và PNJ, giá mua - bán vàng miếng đồng loạt giảm 700.000 đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến về mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng.

Cùng diễn biến này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 160 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với rạng sáng hôm qua, giá mua giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giảm 700.000 đồng/lượng.

Cập nhật diễn biến giá vàng tính đến sáng ngày 16/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận mức điều chỉnh giảm tại nhiều thương hiệu. Vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 157,2 triệu đồng/lượng mua vào và 159,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được điều chỉnh xuống còn 158 triệu đồng/lượng mua vào và 161 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với rạng sáng hôm qua. Trong khi đó, PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với mặt bằng giá của phiên trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm xuống mức 159,8 triệu đồng/lượng mua vào và 162,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Tại Tập đoàn Phú Quý, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với rạng sáng hôm qua.

Giá vàng thế giới

Ghi nhận của phóng viên vào lúc 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm 2,7 USD/ounce so với sáng hôm trước, xuống quanh mức 4.617,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 147,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Dù điều chỉnh nhẹ trong phiên gần nhất, kim loại quý vẫn duy trì đà tăng đáng kể trong vòng một tháng qua, với mức tăng khoảng 286,2 USD/ounce, tương đương 6,61%. So với mặt bằng giá trong nước hiện nay, giá vàng thế giới đang thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm nhẹ của giá vàng được ghi nhận trong bối cảnh thị trường xuất hiện hoạt động chốt lời trở lại, trong khi các dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì trạng thái tích cực. Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 10/1 đã giảm 9.000 đơn, xuống mức 198.000 đơn sau điều chỉnh theo mùa.

Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo của giới phân tích là 215.000 đơn, đồng thời cũng thấp hơn mức đã điều chỉnh của tuần trước đó là 207.000 đơn. Đây mới chỉ là lần thứ hai trong vòng 12 tháng qua số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ rơi xuống dưới ngưỡng 200.000, phản ánh sự bền bỉ của thị trường lao động.

Mặc dù dữ liệu tích cực này không tạo ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường vàng, hoạt động chốt lời vẫn xuất hiện trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi sát triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Phần lớn các nhà phân tích tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan về xu hướng dài hạn của vàng, song cho rằng biến động ngắn hạn có thể gia tăng khi thị trường tìm kiếm thêm tín hiệu rõ ràng về lộ trình điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong giai đoạn tới.

Theo đánh giá của giới phân tích, Fed nhiều khả năng sẽ cần chứng kiến những dấu hiệu suy yếu rõ rệt hơn của thị trường lao động trước khi xem xét các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo. Ông Aaron Hill - Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường tại FP Markets cho rằng, các tín hiệu lao động tích cực đang làm giảm mức độ cấp thiết của việc Fed phải nới lỏng chính sách tiền tệ một cách mạnh mẽ. Điều này góp phần duy trì sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao, qua đó làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không mang lại lợi suất.

Dù các yếu tố rủi ro địa chính trị và bất ổn toàn cầu vẫn đóng vai trò hỗ trợ nền tảng cho giá vàng, số liệu lao động mới nhất đang khiến xu hướng giá nghiêng về trạng thái đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ, trừ khi xuất hiện thêm các dòng tiền trú ẩn mới.