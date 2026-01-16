Ngày 16/1: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đảo chiều giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (16/1) tiếp tục tăng 100 - 200 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 97.900 - 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm đồng loạt từ 500 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên hôm nay dao động từ 97.900 - 98.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng 100 - 200 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay tiếp tục tăng nhẹ 100 - 200 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 97.900 - 98.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng 100 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 98.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 98.500 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 97.900 đồng/kg, tăng 200 đồng so với hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng giảm trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 đảo chiều tăng nhẹ 17 USD/tấn, lên mức 4.155 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 lại tiếp tục giảm thêm 57 USD/tấn, đạt mức 3.737 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận phiên tăng giá liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tăng nhẹ 0,15 cent/lb, đạt mức 356,15 cent/lb. Tương tự, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng ghi nhận tăng 0,35 cent/lb, lên mức 321,6 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil ghi nhận giá sụt giảm trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 431,7 cent/lb, giảm nhẹ 0,85 cent/lb so với hôm qua. Kỳ giao hàng tháng 12/2026 cũng tiếp tục giảm 4,2 cent/lb, đạt mức 391,0 cent/lb.

Giá tiêu đảo chiều đi xuống

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục giảm đồng loạt từ 500 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu nội địa dao động từ 148.500 - 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay giao dịch ở mức 150.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự, TP. Hồ Chí Minh có giá tiêu hôm nay giao dịch ở mức 150.000 đồng/kg, giảm mạnh 1.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm 1.000 đồng/kg, Đắk Lắk hôm nay có giá tiêu là 151.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng cũng thu mua hồ tiêu với giá 151.000 đồng/kg, giảm 500 đồng. Lâm Đồng và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay.

Đồng Nai hôm nay giao dịch hồ tiêu với giá 148.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu sụt giảm tại thị trường Indonesia. Các thị trường còn lại duy trì ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.562 USD/tấn, giảm nhẹ 4 USD/tấn so với ngày hôm trước. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok cũng giảm nhẹ 5 USD/tấn, đạt mức 9.118 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.