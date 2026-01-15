Ngày 15/1: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (15/1) đảo chiều giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran. Cụ thể, giá dầu Brent giảm 0,92 USD/thùng, xuống còn 64,55 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,96 USD/thùng, xuống còn 60,19 USD/thùng.

Giá dầu Brent hôm nay giảm xuống còn 64,55 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 15/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,92 USD/thùng, tương đương 1,41%, xuống còn 64,55 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,96 USD/thùng, tương đương 1,57%, xuống còn 60,19 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu Brent đã tăng 1,05 USD/thùng, tương đương 1,6%, lên mức 66,52 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,87 USD/thùng, tương đương 1,42%, lên mức 62,02 USD/thùng.

Giá dầu tăng do lo ngại nguồn cung từ Iran có thể bị gián đoạn trước khả năng Mỹ tấn công Iran và các hành động trả đũa có thể nhằm vào lợi ích của Mỹ trong khu vực.

“Các cuộc biểu tình tại Iran có nguy cơ làm thắt chặt cán cân dầu mỏ toàn cầu thông qua tổn thất nguồn cung trong ngắn hạn, nhưng chủ yếu là do rủi ro địa chính trị gia tăng”, các nhà phân tích của Citi nhận định trong một báo cáo. Tuy vậy, các nhà phân tích lưu ý rằng cuộc biểu tình chưa lan sang những khu vực sản xuất dầu chủ chốt của Iran, nên tác động đến nguồn cung thực tế vẫn còn hạn chế.

Ngày 14/1, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ đều tăng mạnh hơn dự kiến trong tuần trước, khi hoạt động lọc dầu và nhập khẩu tăng mạnh.

Theo EIA, tồn kho dầu thô tăng 3,4 triệu thùng, lên 422,4 triệu thùng trong tuần qua, trái với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters là giảm 1,7 triệu thùng. Tồn kho xăng tăng 9 triệu thùng, lên 251 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 3,6 triệu thùng.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu đã bị hạn chế do Venezuela, một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô./.