Ngày 14/1: Giá cà phê ở mức 97.500 đồng/kg, hồ tiêu quay đầu giảm

Giá cà phê trong nước tại Lâm Đồng hôm nay (14/1) giảm nhẹ, các địa phương khác duy trì ổn định. Hiện cà phê giao dịch từ 97.000 - 97.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm đồng loạt từ 500 - 1.000 đồng/kg sau chuỗi ngày neo cao liên tục.

Giá cà phê hôm nay giao dịch từ 97.000 - 97.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê ổn định

Giá cà phê nội địa hôm nay biến động nhẹ tại Lâm Đồng. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 97.000 - 97.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang so với ngày hôm qua, đạt mức 97.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 97.500 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 97.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 đảo chiều tăng 46 USD/tấn, lên mức 4.138 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng nhẹ 41 USD/tấn, đạt mức 3.798 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tăng giá liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tiếp tục tăng nhẹ 4,2 cent/lb, đạt mức 360,25 cent/lb. Cùng chiều tăng, hợp đồng giao tháng 12/2026 ghi nhận tăng 3,85 cent/lb, lên mức 323,9 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil tiếp tục ghi nhận biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 437,5 cent/lb, giảm 0,1 cent/lb so với hôm qua. Kỳ giao hàng tháng 12/2026 cũng giảm nhẹ 0,8 cent/lb, đạt mức 390,1 cent/lb. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 5/2026 vẫn tiếp tục tăng mạnh 7,8 cent/lb so với phiên giao dịch trước, hiện đang đạt mức 429,3 cent/lb.

Giá tiêu chìm trong sắc đỏ

Giá tiêu trong nước hôm nay chìm trong sắc đỏ, giảm đồng loạt từ 500 - 1.000 đồng/kg sau chuỗi ngày neo cao liên tục. Hiện giá tiêu nội địa dao động từ 149.000 - 152.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay giao dịch ở mức 150.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Cùng mức giảm 500 đồng/kg, TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk có giá tiêu hôm nay lần lượt giao dịch ở mức 151.000 đồng/kg và 152.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk là địa phương có mức giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay.

Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 149.000 đồng/kg, giảm mạnh 1.000 đồng/kg, mức giá thấp nhất trên cả nước hôm nay. Tại Lâm Đồng, giá tiêu cũng giảm mạnh 1.000 đồng/kg, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 151.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động.. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.574 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang đạt mức 9.132 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.150 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đi đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.