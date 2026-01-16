Ngày 16/1: Giá một số mặt hàng gạo xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Giá một số mặt hàng gạo xuất khẩu hôm nay (16/1) tăng. Cụ thể, giá gạo Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 7.650 - 7.750 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa gạo trong nước tương đối ổn định.

Giá gạo Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động 8.650 - 8.750 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 7.650 - 7.750 đồng/kg; hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.150 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.340 - 7.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 4218 dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá biến động. Tại Cà Mau, giao dịch lúa Đông Xuân chậm, nguồn còn lượng ít, giá ổn định. Tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh giao dịch mua bán lúa Đông Xuân bình ổn.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 420 - 440 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 319 - 323 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 446 - 450 USD/tấn./.