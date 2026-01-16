Ngày 16/1: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (16/1) tiếp đà khởi sắc do được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu và nhu cầu tích trữ gia tăng tại Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong nước, tiếp tục ổn định khi các doanh nghiệp lớn duy trì mặt bằng thu mua không đổi, trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện tín hiệu bứt phá rõ ràng.

Giá cao su thế giới hôm nay tiếp đà khởi sắc.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 1,1% (175 Nhân dân tệ) lên mức 16.195 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 đi ngang mức 62,5 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,8% (2,8 Yên) lên mức 351,4 Yên/kg.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 2 được giao dịch ở mức 184,4 US cent/kg, tăng 0,5%.

Giá hợp đồng tương lai cao su Nhật Bản tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 3, được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu và hoạt động tích trữ hàng hóa của Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 tăng 4,1 Yên, tương đương 1,16% lên 356,9 Yên/kg, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp. Trong phiên, hợp đồng này có thời điểm chạm 360,2 Yên/kg, mức cao nhất kể từ ngày 5/3.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 85 Nhân dân tệ, tương đương 0,53%, lên 16.160 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 2 được giao dịch sôi động nhất tăng 205 Nhân dân tệ, tương đương 1,7% lên 12.250 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các donah nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.