Ngày 14/1: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (14/1) diễn biến trái chiều trước các áp lực cung cầu nguyên liệu thô trên thị trường cao su và diễn biến căng thẳng thương mại toàn cầu. Theo đó, tại Trung Quốc, cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,2% lên 15.945 NDT/tấn. Ngược lại, Thái Lan giảm 0,3% xuống 62,4 Baht/kg, trong khi Nhật Bản đi ngang ở 342,8 Yên/kg.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,2% (30 Nhân dân tệ) lên mức 15.945 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,3% (0,2 Baht) về mức 62,4 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 đi ngang mức 342,8 Yên/kg.

Giá cao su tiêu chuẩn Malaysia (SMR) 20 tăng 6 sen lên 766,5 sen/kilogram (kg), trong khi mủ cao su dạng khối (latex in-bulk) tăng 1 sen lên 576 sen/kg.

Trong khi đó, thị trường cao su Kuala Lumpur kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai với mức tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi xu hướng đi lên của giá cao su trong khu vực, một nhà giao dịch chia sẻ với Bernama. Bà cho biết những lo ngại về nguồn cung nguyên liệu thô thắt chặt tại các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên lớn cũng đã nâng đỡ tâm lý thị trường.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các donah nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.