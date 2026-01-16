Ngày 16/1: Giá heo hơi tiếp tục duy trì đà tăng tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay (16/1) tiếp tục duy trì sắc xanh tại miền Trung và miền Nam, trong khi miền Bắc giữ giá ổn định ở mức cao. Hiện, giá heo hơi trên cả nước dao động từ 66.000 - 76.000 đồng/kg, với mức cao nhất vẫn tập trung ở nhiều tỉnh miền Bắc.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng tại miền Trung và miền Nam. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang, tất cả các địa phương đều giữ nguyên mức thu mua từ phiên trước.

Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực và cả nước là 76.000 đồng/kg tiếp tục duy trì tại các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên.

Các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ổn định ở mức 75.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 74.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Lai Châu.

Hiện, giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/kg tại một vài tỉnh thành ven biển miền Trung.

Cụ thể, các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg, vươn lên mốc 72.000 đồng/kg, ngang bằng với mức giá tại Hà Tĩnh.

Hai địa phương dẫn đầu khu vực là Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ vững mức 74.000 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk duy trì ổn định ở mức 73.000 đồng/kg. Các tỉnh Huế, Gia Lai và Khánh Hòa giữ giá 71.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng neo tại mức 70.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 70.000 - 74.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng tại nhiều tỉnh thành trọng điểm với mức tăng 1.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, hai địa phương Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg, chính thức xác lập mức giá cao nhất khu vực là 71.000 đồng/kg.

Tiếp theo, hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long cũng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, cùng đạt mức thu mua 70.000 đồng/kg, ngang bằng với giá tại Tây Ninh. Tỉnh Cà Mau cũng điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm An Giang và Cần Thơ không có biến động mới, lần lượt giữ mức 66.000 đồng/kg và 67.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay diễn biến trái chiều giữa các vùng. Miền Bắc tiếp tục giữ giá ổn định ở mức cao, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tăng tại nhiều địa phương. Hiện tại, giá thu mua thấp nhất cả nước ở An Giang với 66.000 đồng/kg và mức giá cao nhất là 76.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều tỉnh miền Bắc./.