Ngày 15/1: Giá cà phê tăng, hồ tiêu neo cao ở mức 152.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (15/1) tăng nhẹ 700 - 900 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 97.700 - 98.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu chững lại sau phiên giảm giá hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 97.700 - 98.400 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng 700 - 900 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay tăng nhẹ 700 - 900 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 97.700 - 98.400 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 900 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 98.400 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 98.300 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg. Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức 97.700 đồng/kg, tăng 700 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng giảm trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 đảo chiều tăng 46 USD/tấn, lên mức 4.138 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 lại giảm nhẹ 2 USD/tấn, đạt mức 3.796 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận phiên giảm liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 giảm nhẹ 3,3 cent/lb, đạt mức 357,25 cent/lb. Tương tự, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng ghi nhận giảm 2,15 cent/lb, xuống mức 321,75 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil cũng ghi nhận biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 435,55 cent/lb, giảm nhẹ 1,5 cent/lb so với hôm qua. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 cũng giảm nhẹ 1,35 cent/lb, đạt mức 400,45 cent/lb. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 12/2026 lại đảo chiều tăng nhẹ 5,1 cent/lb so với phiên giao dịch trước, hiện đang đạt mức 395,2 cent/lb.

Giá tiêu chững lại

Giá tiêu trong nước hôm nay chững lại sau phiên giảm giá hôm qua. Hiện giá tiêu nội địa dao động từ 149.000 - 152.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay giao dịch ở mức 150.500 đồng/kg, không biến động so với hôm qua.

TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk có giá tiêu hôm nay lần lượt giao dịch ở mức 151.000 đồng/kg và 152.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk là địa phương có mức giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay.

Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 149.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá tiêu cũng không ghi nhận biến động mới, thương lái thu mua với giá 151.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu sụt giảm tại thị trường Indonesia và Brazil. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.565 USD/tấn, giảm nhẹ 9 USD/tấn so với ngày hôm trước; giá tiêu trắng Muntok của Indonesia cũng giảm nhẹ 11 USD/tấn, đạt mức 9.121 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil giảm 50 USD/tấn so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.