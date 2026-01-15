Ngày 15/1: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (15/1) đồng loạt tăng trở lại khi đồng Yên suy yếu và giá dầu kéo dài đà đi lên, trong đó Nhật Bản dẫn đầu mức tăng, còn Trung Quốc và Thái Lan cũng có xu hướng phục hồi tích cực. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng trở lại. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,47% (75 Nhân dân tệ) lên mức 16.020 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,2% (0,1 Baht) lên mức 62,5 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 1,7% (5,8 Yên) lên mức 348,6 Yên/kg.

Giá cao su kỳ hạn tăng mạnh trở lại nhờ đồng Yên suy yếu và giá dầu đi lên đã hỗ trợ tâm lý thị trường. Theo đó, hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa tăng 5,2 Yên, tương đương 1,5% lên mức 352,8 Yên/kg (2,22 USD).

Hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đi ngang ở mức 15.975 Nhân dân tệ/tấn (2.289,90 USD). Hợp đồng cao su butadien giao tháng 2/2026 được giao dịch sôi động nhất trên SHFE tăng nhẹ 25 Nhân dân tệ, tương đương 0,21% lên 12.000 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các donah nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.