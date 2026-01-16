Ngày 16/1: Giá dầu thế giới giảm sâu gần 5%

Giá dầu thế giới hôm nay (16/1) giảm sâu gần 5% sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dịu lo ngại căng thẳng với Iran. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 63,27 USD/thùng, giảm 4,72%; giá dầu WTI ở mốc 58,98 USD/thùng, giảm 4,90%.

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 16/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 63,27 USD/thùng, giảm 4,72% (tương đương giảm 3,14 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,98 USD/thùng, giảm 4,90% (tương đương giảm 3,04 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm mạnh gần 5% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 5 phiên liên tiếp, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch trấn áp người biểu tình tại Iran đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Phát biểu này đã phần nào làm dịu lo ngại về khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu.

Theo giới phân tích, những phát biểu này đã khiến phần bù rủi ro tích tụ trên thị trường dầu trong những ngày gần đây nhanh chóng bị thu hẹp. Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu Brent từng đạt 66,82 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 9.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cao cấp tại Price Futures Group, nhận định thị trường đã chuyển từ kịch bản khả năng cao Mỹ sẽ tấn công Iran sang khả năng thấp hơn đáng kể, và đây chính là yếu tố tạo áp lực giảm giá chủ yếu trong phiên giao dịch này.

Giá dầu còn chịu thêm sức ép khi tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ trong tuần trước tăng mạnh hơn dự báo, theo số liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố hôm thứ Tư.

Về phía nhu cầu, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cho biết nhu cầu dầu toàn cầu năm 2027 nhiều khả năng sẽ tăng với tốc độ tương đương năm nay, đồng thời công bố số liệu cho thấy thị trường dầu năm 2026 gần đạt trạng thái cân bằng cung - cầu, trái ngược với một số dự báo cho rằng thị trường sẽ dư cung.

Tại châu Á, số liệu chính phủ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 12 tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; tính chung cả năm 2025, tổng lượng nhập khẩu tăng 4,4%, trong bối cảnh khối lượng dầu thô nhập khẩu bình quân theo ngày đạt mức cao kỷ lục./.