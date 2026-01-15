(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 15/1, Liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu tăng từ 143 đồng - 226 đồng/lít. Theo đó, riêng giá xăng tăng 143 đồng/lít - 152 đồng/lít

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 18.376 đồng/lít, tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 336 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 18.712 đồng/lít, tăng 152 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành;

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 17.287 đồng/lít, tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 17.697 đồng/lít, tăng 138 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.401 đồng/kg, giảm 2 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15h chiều 15/1, giá xăng tăng từ 143 đồng - 226 đồng/lít. Ảnh: Đức Thanh

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 08/01/2026 - 14/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 08/01/2026 và kỳ điều hành ngày 15/01/2026 là: 71,572 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,714 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 72,792 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,612 USD/thùng, tương đương tăng 0,85%); 81,960 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,816 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 80,030 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 1,180 USD/thùng, tương đương tăng 1,50%); 346,106 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,762 USD/tấn, tương đương tăng 1,40%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)./.