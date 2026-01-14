Ngày 14/1: Giá thép trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đồng loạt tăng

Giá thép chuẩn hôm nay (14/1) trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải hầu hết đều tăng. Cụ thể, thép thanh tăng 0,6%, thép cuộn cán nóng tăng 0,55% và thép không gỉ tăng 1,21%. Trong nước, giá thép xây dựng ổn định, dao động 12.520 - 13.950 đồng/kg.

Giá thép chuẩn hôm nay trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải hầu hết đều tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 8/2026 tăng 4 Nhân dân tệ, lên mức 3.195 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng nhẹ khi cam kết mới nhất của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới, về việc triển khai gói chính sách nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa đã làm tăng tâm lý thị trường.

Hợp đồng quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 0,92% lên 822,5 Nhân dân tệ/tấn (117,92 USD).

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2 (SZZFG6) trên sàn giao dịch Singapore tăng 0,68% lên 109,2 USD/tấn.

Theo dữ liệu từ Mysteel mới công bố, tổng lượng quặng sắt vận chuyển toàn cầu từ Úc và Brazil đạt 26,064 triệu tấn, giảm 1,36 triệu tấn so với tuần trước.

Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải hầu hết đều tăng. Thép thanh tăng 0,6%, thép cuộn cán nóng tăng 0,55% và thép không gỉ tăng 1,21%. Trong khi đó, thép dây (SWRcv1) giảm 1,23%.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam tiếp tục duy trì ổn định.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.380 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.300 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.430 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg./.