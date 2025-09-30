Ngày 30/9: Giá cao su châu Á đồng loạt lao dốc, trong nước ổn định

Giá cao su châu Á hôm nay (30/9) chứng kiến đà giảm mạnh, Nhật Bản, Thượng Hải và Singapore, Thái Lan đồng loạt hạ giá các hợp đồng cao su kỳ hạn, phản ánh áp lực từ nhu cầu thấp và thị trường nhập khẩu tăng trưởng chậm. Trong nước, tiếp tục duy trì ổn định, dao động quanh 346 - 422 đồng/DRC hoặc TSC tùy loại.

Giá cao su châu Á hôm nay giảm mạnh.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,1% xuống mức 14.515 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 0,3% (0,19 Baht) về mức 67,30 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su cũng giảm 0,6% (2 Yên) về mức 310 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 2.70 cent/kg, hiện ở mức 171 cent/kg;

8 tháng năm 2025, Việt Nam nhập khẩu hơn 1,1 triệu tấn cao su, trị giá trên 1,95 tỷ USD, tăng 4,3% về lượng và 13,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), nhập khẩu cao su của Việt Nam chủ yếu đến từ châu Á, vừa bảo đảm nhu cầu chế biến trong nước vừa gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu. Cán cân nhập - xuất khẩu đang bổ trợ cho nhau, tạo nền tảng để ngành cao su bứt phá trong những tháng cuối năm 2025.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Tại Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.