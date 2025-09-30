Ngày 30/9: Giá heo hơi dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (30/9) ổn định tại cả ba miền trên cả nước. Hiện giá heo hơi dao động từ 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi cả nước hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Theo khảo sát ngày 30/9, thị trường heo hơi cả nước duy trì trạng thái ổn định, không có biến động lớn so với hôm qua.

Tại miền Bắc, giá heo hơi trung bình vẫn quanh mức 55.600 đồng/kg. Các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai và Phú Thọ đồng loạt giữ giá 56.000 đồng/kg. Một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng thu mua quanh mức 55.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tiếp tục đi ngang, dao động từ 54.000 - 57.000 đồng/kg. Tại Thanh Hóa và Nghệ An, giá phổ biến 55.000 đồng/kg; Quảng Trị, Hà Tĩnh 54.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giữ mức cao nhất vùng 57.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam, giá heo hơi cũng không có nhiều thay đổi, phổ biến 56.000 - 57.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Đồng Tháp cùng ghi nhận mức 57.000 đồng/kg. Vĩnh Long, Long An và Tiền Giang neo ở 56.000 đồng/kg.

Nhìn chung, mặt bằng giá heo hơi hôm nay duy trì sự ổn định, tạo tâm lý bớt lo lắng cho người chăn nuôi./.