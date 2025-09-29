Ngày 29/9: Giá dầu thế giới sáng đầu tuần tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (29/9) tiếp tục tăng nhờ căng thẳng Nga - Ukraine, tồn kho Mỹ giảm và kỳ vọng Fed hạ lãi suất. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 69,75 USD/thùng, tăng 1,02%; giá dầu WTI ở mốc 65,19 USD/thùng, tăng 1,14%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 29/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 69,75 USD/thùng, tăng 1,02% (tương đương tăng 0,71 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 65,19 USD/thùng, tăng 1,14% (tương đương tăng 0,74 USD/thùng).

Kết thúc tháng 9, giá dầu thế giới ghi nhận xu hướng tăng. Dầu WTI lên 3,16% và Brent tăng 4,3% so với tháng trước; mức giảm so với cùng kỳ 2023 thu hẹp còn 2 - 3,5%, phản ánh đà suy yếu đã chậm lại.

Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi căng thẳng Nga - Ukraine khi Kyiv gia tăng tấn công hạ tầng năng lượng, buộc Moscow hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel. Mỹ cùng NATO cũng đẩy mạnh sức ép trừng phạt, kêu gọi các đồng minh giảm nhập khẩu dầu Nga.

Trong tuần cuối tháng, giá dầu có lúc tăng gần 3%, đạt đỉnh 7 tuần sau báo cáo tồn kho dầu thô Mỹ giảm 607.000 thùng. Tăng trưởng GDP quý II vượt kỳ vọng và khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất cũng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Dù vậy, chuyên gia cảnh báo nguy cơ dư cung vẫn hiện hữu khi OPEC+ gia tăng xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu phục hồi chậm./.